Немецкие журналисты попали под российские обстрелы в Бахмуте: били по жилому кварталу. Видео

Группа немецких журналистов издания BILD попала под обстрел российских оккупантов в Бахмуте в жилом районе, где еще остаются гражданские. Весь опасный эпизод корреспонденты снимали в эфире реального времени, им удалось добраться до укрытия.

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Кадры опубликованы на Telegram-канале западного издания. Иностранная пресса прибыла в Бахмут, чтобы показать, как живут оставшиеся люди в городе Донецкой области, ставшим эпицентром военного противостояния с российскими захватчиками (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Военный корреспондент BILD Пауль Ронцхаймер рассказал историю местной жительницы Елены, которая не захотела эвакуироваться, поскольку не смогла оставить пожилых соседей и животных у себя на попечении.

"Если мы уедем, кто принесет им воду? Кто будет готовить для них?", – задается вопросом украинка.

Она добавила, что находится в Бахмуте с первых дней войны. Хотя большинство знакомых прячутся от взрывов в подвалах, всем приходится подвергать свою жизнь опасности.

"Ведь нам нужно ходить в магазины, покупать еду, навещать близких, тех, кто не может сам о себе позаботиться", – делится Елена.

Напомним, что наши Силы обороны продолжают героически удерживать оборону в Бахмуте. Там все время продолжаются артиллерийские дуэли и ведутся кровавые стрелковые бои на очень коротких дистанциях.

Как сообщал OBOZREVATEL, с понедельника, 13 февраля, украинские военные ограничат въезд в Бахмут для всех гражданских, в том числе волонтеров и журналистов. Доступ в город будет открыт только при наличии специальных пропусков.