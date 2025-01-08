'Нельзя терять надежду': тяжелораненый Виталий из Херсона прошел курс реабилитации от Фонда Рината Ахметова

Летом этого года Виталий, житель Херсонской области, наступил на мину. Тяжело раненый мужчина мимо поля несколько десятков метров, прежде чем его увидели люди. Позади – операции и протезирование. Фонд Рината Ахметова обеспечил Виталию курс физической реабилитации и психологического обновления в санатории в Закарпатье.

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"Эта реабилитация – великое дело, чего только теплый термальный бассейн стоит! Спасибо, что есть такой фонд, который помогает гражданским людям. Я узнал его во время протезирования и позвонил. Никогда ведь нельзя терять надежды. Жизнь продолжается", – делится Виталий.

Как отмечает главный врач санатория Снежана Чеботарева, с начала российской агрессии психологическую реабилитацию и лечение, обеспеченные Фондом Рината Ахметова, прошли многие.

"К сожалению, в 2024 году мы замечаем тенденцию к увеличению количества пациентов после тяжелых минно-взрывных травм. Увеличилось количество пациентов с ампутированными конечностями, как взрослых, так, к сожалению, и детей. После реабилитационной и психологической помощи все отмечают хорошие результаты – уменьшение проявлений болевого синдрома, улучшение подвижности конечностей и психоэмоционального состояния", – подчеркивает врач.

В рамках программы "Лечение и реабилитация раненых взрослых" Фонд Рината Ахметова оказывает помощь жителям Украины, пострадавшим в результате вражеских обстрелов: это лечение, реабилитация, психологическая помощь. Фонд предоставил помощь по лечению и реабилитации уже более 11 тысяч украинцев.

Если вам или тем, кого вы знаете, нужна помощь, пишите в мессенджер Фонда или звоните по телефону на бесплатную горячую линию 0 800 509 001 (линия работает с понедельника по пятницу).