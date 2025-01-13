Нельзя спешить: астропрогноз на 13 января

В понедельник, 13 января, длится 14-й лунный день, который в обед перейдет в 15-й. Луна находится в знаке Рака, Солнце – в Козероге.

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Как рассказала астролог и нумеролог Исита Гая эксклюзивно для OBOZ.UA, сегодняшний день будет несколько сумбурным энергетически. "Я вижу много суеты, кто-то куда-то бежит, много дел, который планируются и не происходят, много каких-то лишних разговоров", – так описала этот понедельник она.

В такой обстановке астролог рекомендует в первую очередь экономить свою энергию. Не тратить ее на пустые разговоры, которые отбирают много сил "Я бы советовала вам больше находиться в таком спокойном состоянии, уравновешенном. Не торопитесь в этот день, постарайтесь замедлиться", – сказала она.

Кроме того, сегодняшний понедельник станет днем трансформации. Поэтому могут возникать аварийные ситуации, в частности на дорогах, случаться конфликты. Но себя от них можно уберечь. "Если вы замедлитесь в этот день, вы сможете его как можно спокойнее и качественнее прожить", – посоветовала она. Исита Гая. Главной практикой дня она назвала спокойствие и уравновешенность. Если держать себя в балансе, все должно получиться.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп для всех знаков зодиака на 13 января – для одних это будет день большого успеха, а вот некоторые знаки ждут испытания.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежным основанием для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказание или нет.

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