В моем детстве святой Николай был нелегалом. Он скрывался не только от малышей, которым приносил подарки, но и от взрослых, боровшихся с религией и национализмом. Официальным его заменителем был Дед Мороз, усиленный для верности Снегурочкой. Однако в нашу хату этот суррогат не ходил и я встречался с ним только на разных "утренниках" где-то к концу года.

Николай продолжал действовать в своем двойном подполье и вежливые украинские детки получали подарки именно в ночь на 19 декабря. На следующее утро мы (послушные украинские детки) сначала узнавали друг друга по нетипичному для советской школы запаху мандаринок и уже после того сверялись друг другу "что принес".

Хорошие учителя делали вид, что не замечают этого детского заговора, плохие – пользовались случаем напомнить, что Бог и Николай – "выдумки невежественных старух".

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Времена изменились – сейчас Николай скрывается только от детей, да и то только в одну ночь. Все чаще именно его можно встретить на площадях городов возле елок. А опостылевшую со времен моего детства "В лесу родилась елочка" наконец вытесняет "Ой кто, кто Николая любит".