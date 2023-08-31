Неделю не дожил до 24-летия: в больнице скончался защитник с Волыни, получивший тяжелое ранение на фронте. Фото

Волынь из-за войны войны с российским агрессором потеряла еще одного своего защитника – молодого пулеметчика ВСУ Александра Дмитриева. Воин скончался 28 августа в больнице от тяжелых ранений, полученных в боях на Запорожском направлении.

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Жизнь Героя остановилась за неделю до его 24-летия. Трагическое известие сообщил Гороховский городской совет (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Александр родился 7 сентября 1999 года в селе Ольховка Луцкого района. В громаде говорят, что он был добрым, искренним и верным родному краю.

С первых дней полномасштабного вторжения парень попал на военную службу пулеметчиком третьего стрелкового отделения первого стрелкового взвода первой стрелковой роты.

"Веселый, жизнерадостный Александр легко шел на контакт с людьми, был очень коммуникабельным, любил общаться", – говорится в сообщении.

28 августа во время выполнения боевого задания 23-летний воин получил ранения во время вражеского обстрела из ПТРК в районе населенного пункта Пятихатки Васильевского района Запорожской области.

К сожалению, не приходя в сознание, в тот же день он умер в больнице в результате несовместимых с жизнью травм. Из самых родных у защитника остались только братья.

В четверг, 31 августа, Гороховская громада проведет Героя в последний земной путь от родного дома. Отпевают Александра Дмитриева в храме Покрова Пресвятой Богородицы и похоронят на местном кладбище. В громаде объявлен трехдневный траур.

Как сообщал OBOZREVATEL, на войне против российских захватчиков погиб 20-летний защитник Иван Покойовый с Киевщины. Жизнь молодого воина оборвалась во время боевых действий 27 августа в районе Кременной на Луганщине.

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