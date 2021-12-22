Неделю лечили дома: во Львове в больнице умерла 8-летняя девочка, медики назвали вероятную причину

Во Львове медики не смогли спасти 8-летнюю девочку из Червонограда с подозрением на менингококковую инфекцию. Она скончалась в субботу, 18 декабря, во Львовской областной инфекционной больнице.

Девочка была ученицей 2-го класса Червоноградской общеобразовательной школы №12. Об этом сообщают местные издания "Над Бугом" и ZAXID.NET.

Отмечается, что девочку с высокой температурой около недели лечили дома. К медикам ее привезли в пятницу, 17 декабря, после обеда. Состояние ребенка на тот момент было крайне тяжелым.

Исполняющий обязанности заведующего отделением интенсивной терапии Владимир Красильников уточнил, что девочка была практически без давления, с синюшными кожными покровами, сыпью на теле, дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточностью.

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Однако диагноз менингококковая инфекция пока остается под вопросом. По словам доктора, при этой инфекции высокая температура не держится так долго. Сыпь на теле также не характерна для такого диагноза. Окончательную причину смерти ребенка установят после вскрытия.

Отметим, что менингококковая инфекция — острое инфекционное заболевание, вызываемое менингококком. Симптомы обычно тяжелые, включают головную боль, тошноту, рвоту, светобоязнь, нарушение сознания, сыпь, недостаточность функций различных внутренних органов, шок и диссеминированную внутрисосудистую коагуляцию.

Более чем в 90% случаев менингококковая инфекция протекает в 2 формах: менингит и менингококкемия.

По статистике, 70-80% всех заболевших – это дети. Наиболее подвержены заболеванию дети до 5 лет. Главное средство профилактики - вакцинация. Наиболее эффективным в настоящее время врачи считают применение поливалентных вакцин. Вакцинация может быть осуществлена как в плановом порядке, так и в качестве экстренной меры – если человек находился в контакте с заболевшим менингококковой инфекцией.

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