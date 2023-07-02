Неделя начнется с жары, но не повсюду: синоптики дали прогноз на понедельник

Понедельник, 3 июля, в Украине будет жарким, однако местами ожидаются дожди и грозы. Осадки предвидятся в центральных областях, Харьковской, Одесской, Закарпатской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях.

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Такой прогноз погоды озвучила украинская синоптикиня Наталья Диденко в своем Telegram-канале.

По ее словам, на юге, востоке и Днепропетровщине будет до +28 +32 градусов жары.

На севере, западе и в большинстве центральных областей +24 +29 градусов.

В Киеве в ближайшую ночь возможен небольшой дождь, днем сухо и солнечно, до +29 градусов.

Со своей стороны, в Укргидрометцентре отметили, что в понедельник в Украине ожидается переменная облачность. Кроме юго-восточных и северо-западных областей, кратковременные дожди, местами грозы.

Ветер северо-западный, на юге и востоке юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +14 +19, днем +25 +30, в Карпатах ночью +9 +14, днем +18 +23.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В июле и августе синоптики прогнозируют сухую погоду с аномально высокими температурами.

– В июле состоится первое Суперлуние 2023 года. 2 и 3 числа спутник Земли будет иметь большую яркость по сравнению с обычным полнолунием.