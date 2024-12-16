Неделя будет бурной: астролог сказала, каких сюрпризов ждать украинцам

На этой неделе подходит к концу сезон Стрельца. Мы приближаемся к зимнему солнцестоянию, а Луна находится в нисходящей фазе.

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Как все это скажется на людях, эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая. По ее словам, приготовиться нужно к целому вихрю событий.

Астролог спрогнозировала энергетически бурную неделю. Она станет периодом ярких перемен, трансформаций, сюрпризов и неожиданностей. А также неожиданных решений. "Вы будете принимать решения спонтанно, принимать очень быстро и вы будете решать так, как вы бы не решили никогда раньше", – спрогнозировала Исита Гая.

По ее словам, на этой неделе многие будут действовать не так, как всегда, и говорить вещи, которые раньше не говорили. "Вам может хотеться еды, которую вы раньше никогда не хотели, вы будете ощущать в себе стремительные изменения, и через эти изменения вы узнаете нового себя", – пообещала астролог.

Она также посоветовала до конца декабря успеть очиститься, чтобы подойти к началу 2025 в хорошем состоянии. "Я советую очиститься, почистить свое тело, почистить свой желудок, почистить свое помещение, где вы живете, почистить свою окружающую среду", - призвала Исита Гая.

К очистительным практикам, которые могут сейчас быть полезными, она отнесла практики благодарности и отпускания обид, которые у вас были в течение года. "Если вы на кого-то обижены, если вы с кем-то поссорились, просто напишите этому человеку письмо. Вы можете его не отправлять – сделайте это для себя, скажите себе все слова, которые вы хотите сказать. Напишите письмо и отпустите эту негативную энергию", – посоветовала астролог.

Исита Гая подчеркнула, что сейчас время для трансформации. Период, когда важно отпускать всякое бремя. "Если вы сделаете это к Новому году, вы с легкостью вступите в новый год", – пообещала она.

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