Небольшие морозы и без осадков: синоптики обновили прогноз на Рождество. Карта

Погода в Украине на Рождество, которое христиане восточного обряда отмечают в пятницу, 7 января, будет сухой на всей территории страны. Небольшой снег прогнозируют только ночью на западе и востоке.

Об этом говорится в сообщении украинского гидрометцентра, опубликованном в Facebook. В целом погода будет по-зимнему прохладной, но сильных морозов в этот день не ожидается. Минимальная температура днем будет 2 градуса мороза (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

На территорию Украины с 7 января будет влиять поле высокого давления – антициклон, который обеспечит преимущественно сухую и спокойную погоду. В большинстве областей следует также ожидать солнце.

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На западе страны температура воздуха днем будет от 0 до +2 градусов, а ночью прогнозируют до -6. При этом на территории региона будет солнечно, ветер северо-западный, до 10 метров в секунду.

В северных областях столбики термометров днем и ночью будут показывать одинаковые отметки – от 1 градуса тепла до 1 градуса мороза. В течение дня на севере прогнозируют солнце.

На востоке днем температура прогреется до +3 градусов, а ночью похолодает до -1 градуса. Теплее всего 7 января будет на юге. Там будет +2..+4 градуса, а ночью -1..+2.

В Киеве в пятницу будет сухо и солнечно. Ветер западный и северо-западный до 12 метров за секунду. Температура ночью до -3 градусов, а днем +1...-1.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам синоптика Укргидрометцентра Натальи Птухи, после оттепели в Украине похолодает. В частности, первые морозы в 2022-м следует ожидать после Рождества.