Небо стало розовым: во Львовской области наблюдали северное сияние. Фото и видео

В ночь на 4 февраля жители Украины имели возможность наблюдать северное сияние. Редкое для нашей страны атмосферное явление запечатлели в небе над Львовской областью.

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Большая часть ночного неба на некоторое время стало ярко розовой. Об этом сообщает Telegram-канал ZAHIDWTF.

Жители Львовской области успели сфотографировать в небе северное сияние около 03:45 ночи. Накануне северное сияние украинцы наблюдали над Черниговщиной, Одесской, Кировоградской и другими регионами страны.

Северное сияние представляет собой свечение верхних слоев атмосферы планеты, возникающее вследствие взаимодействия магнитосферы планеты с заряженными частицами солнечного ветра. Сияния чаще наблюдаются в высоких широтах обоих полушарий в овальных зонах-поясах, окружающих магнитные полюса Земли.

По прогнозам ученых, в 2025 году северное сияние будет еще более активным. Это связано с тем, что Солнце становится более активным, что в свою очередь приводит к более ярким полярным сияниям.

Напомним, гигантская корональная дыра шириной почти 800 000 километров открылась в атмосфере Солнца. Ее влияние ощутит вся Земля, ведь быстрый солнечный ветер направлен в сторону нашей планеты.

Ранее сообщалось, что недавно Япония стала свидетелем необычной полярной активности с появлением полярного сияния голубого цвета. Чтобы выяснить, как может полярное сияние быть такого цвета, исследователи использовали общедоступные и научные данные для анализа.

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