Не забудьте поздравить: когда празднуют Татьянин день по новому календарю

После перехода на новоюлианский календарь даты церковных праздников сместились на 13 дней. Раньше Татьянин день праздновали 25 января, а теперь он приходится на 12 января. Праздник имеет давнюю историю и посвящен памяти Татьяны Римской – это христианская святая, жившая в III веке. Ее жизнь и смерть стали символом веры и преданности своим убеждениям.

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OBOZ.UA рассказывает об истории и традициях праздника. В этот день в народе существует много поверий.

Кто такая святая Татьяна и когда празднуют Татьянин день

Татьяна была дочерью римского проконсула, воспитавшего ее в христианской вере. Несмотря на молодость и красоту, она избрала путь служения Богу и отказалась от светской жизни. Татьяна жила во времена гонения на христиан. Она отказалась отречься от христианства, несмотря на пытки и угрозы. Ее стойкость и вера послужили примером для многих поколений христиан.

Святая Татьяна Римская погибла мученической смертью. Точная дата ее смерти неизвестна, но обычно указывается 12 января 226 года. С тех пор и стали чтить память святой именно в эту дату.

Значение имени Татьяна

Имя Татьяна имеет давнюю историю и глубокое значение.

Самое распространенное толкование происходит от древнегреческого слова "τάττω" (tatto), что означает "устанавливать", "упорядочивать", "основывать". Таким образом, Татьяна ассоциируется с человеком, который вносит порядок, создает нечто новое и организует.

Другое толкование связывает имя Татьяна с понятием "повелительница", "руководительница". Это подчеркивает уверенность, силу характера и лидерские качества, часто приписываемые женщинам с этим именем.

Традиции в Украине на Татьянин день

Татьянин день в Украине – это не только церковный праздник, но и день, богатый народными обычаями и традициями. Хотя его корни уходят в старину, многие из них сохранились и поныне.

В церквях проходят торжественные богослужения в честь святой мученицы Татьяны. Верующие молятся о здоровье, достатке и просят покровительства у святой.

На Татьянин день обычно собирается вся семья за праздничным столом. Готовят разнообразные блюда, пекут пироги и караваи. Во многих селах и городах на Татьянин день издавна устраивались гуляния, игры и развлечения. Молодежь водила хороводы, пела песни.

Девушки в этот день часто гадали на суженого, на будущее замужество и семейную жизнь.

Конечно, в этот день поздравляют всех Татьян. Им дарят подарки, цветы, желают счастья и здоровья.

Погодные приметы на Татьянин день

Наши предки говорили: какая погода на Татьянин день, такова будет и весна.

Если на Татьянин день выпадет снег, то лето будет дождливым.

Если 12 января северный ветер, то лето будет холодным.

Говорят, у Татьянин день не стоит заниматься тяжелым физическим трудом, ругаться и ссориться.

В народе ко дню Татьяны всегда наводили порядок в жилищах

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