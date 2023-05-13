'Не выдержало сердце': под Мелитополем российский оккупант умер прямо в постели местной коллаборантки - СМИ

Под временно оккупированным Мелитополем российский захватчик умер прямо в постели местной коллаборантки Снежаны Марченко. По предварительной информации, у осетина не выдержало сердце.

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Об этом сообщает местное издание "РИА - Новости". Снежана Марченко раньше работала на пограничном залоге, но когда российские захватчики оккупировали часть Запорожской области, изменила Украине и перешла на сторону врага.

Женщина начала работать заместительницей гауляйтерки Кирилловской общины Екатерины Уманець. Однако эту "должность" она занимала недолго.

"Снежана бросилась во все тяжкие Нашла себе в любовнице офицера-осетина из добровольческого батальона "Алания". И вот уже неделю, как вся Кирилловка "гудит", обсуждая способности любви коллаборантки", - отметили журналисты издания.

Уточняется, что русский воин умер под кирилловской "Афродитой" в прямом смысле этого слова. Медики скорой помощи, вызванные из Мелитополя, констатировали смерть.

"Сердце не выдержало нагрузки, которую Снежана организовала в постели добровольцу из Южной Осетии. Задушила, так сказать, в объятиях", – добавили журналисты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ВСУ с помощью ракетной системы M142 HIMARS охотятся на кадыровцев в Запорожской области. С начала этого года их уже дважды накрывали в разных местах отдыха.

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