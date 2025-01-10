Не вся область, а конкретный район: в Украине начали вводить новую систему оповещения о воздушной тревоге

В Украине начали внедрять новую систему оповещения воздушной тревоги, в настоящее время изменения вводятся в Черкасской области. Нововведения в уведомлении будут заключаться в том, что сигнал будет передаваться в отдельный район области, где будет фиксироваться вражеский беспилотник или будет работать ПВО.

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Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в пятницу, 10 января. Он отметил, что в случае ракетной опасности сигнал тревоги будет раздаваться по всей области.

"Учитывая количество и продолжительность воздушных тревог у нас в области и для бесперебойной работы предприятий, учреждений и организаций, с сегодняшнего дня внедряем в области пилотный проект ", – говорится в сообщении.

Табурец добавил, что все алгоритмы новой системы оповещения будут предварительно отработаны с профильными службами и военными.

"В случае опасности из-за вражеских БПЛА: дифференциация по районам. То есть сигнал "Воздушная тревога" будет получать определенный район нашей области, где фиксируется цель или есть потенциальная угроза, в частности, от работы средств ПВО", – отметил начальник Черкасской ОВА.

Он добавил, что в случае ракетной опасности, все останется без изменений, то есть по всей области будет одновременно объявляться воздушная тревога.

Напомним, в феврале 2024 года, в приложении "Воздушная тревога" появилось важное обновление, которое посылает предупреждение о повышенной опасности в отдельных городах и общинах. В обновленной версии сообщение о приближении ракеты или дрона будет поступать дополнительно во время действия общей тревоги.

Как сообщал OBOZ.UA, киевляне с инвалидностью по слуху получили смарт-часы, которые позволят им вовремя реагировать на объявление воздушной тревоги. Приобрести умные часы помог немецко-украинский фонд Help Ukraine.

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