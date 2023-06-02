Более 450 киевлян с изъянами слуха получили смарт-часы, которые будут извещать о воздушной тревоге, – Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко в столичной мэрии вручил киевлянам с инвалидностью по слуху смарт-часы, которые позволят им вовремя реагировать на объявление воздушной тревоги. Приобрести умные часы помог немецко-украинский фонд Help Ukraine.

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Об этом сообщила пресс-служба Виталия Кличко.

"Сегодня, в условиях военного положения, постоянных ракетных обстрелов и атак дронами, чрезвычайно важен вопрос оповещения лиц с инвалидностью по слуху. Потому что эти люди не слышат ни сирен, ни сигналов телефонного приложения. И в Украине было несколько ужасных случаев, когда после ракетного удара по жилым домам, погибли люди с нарушениями слуха. Они не пошли в укрытие или в более безопасное место в доме, потому что не слышали сигнала тревоги", – отметил мэр Киева.

Кличко заявил сегодня, с помощью немецко-украинского фонда "Help Ukraine", столица обеспечивает киевлян с инвалидностью по слуху смарт-часами, которые помогут им вовремя реагировать на объявление воздушной тревоги.

Он отметил, что на учете общественной организации "Всеукраинская организация лиц с инвалидностью по слуху "Украинское общество глухих" состоит более 37 тысяч человек с нарушениями слуха. Пять тысяч из них – проживают в Киеве.

С начала широкомасштабной войны значительное количество таких людей уехали за границу. Оставшимся в Киеве, в том числе внутренне перемещенным лицам, столичные власти вместе с немецко-украинским фондом "Help Ukraine" предоставляют бесплатно 455 смарт-часов, которые помогут знать, когда объявлена тревога и ее отбой.

Виталий Кличко поблагодарил всех, кто присоединился к этой инициативе. Тем, кто помогает столице и ее жителям выстоять и победить в нашей борьбе за свою свободу и независимость.