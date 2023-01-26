Не виделись с 24 февраля: сеть тронуло видео эмоциональной встречи пограничника с женой и маленькими детьми. Видео

Украинские мужчины, идущие защищать страну от российских оккупантов, оставляют дома самых родных – своих возлюбленных, детей и родителей. Пользователей сети тронул видео эмоциональной встречи пограничника с женой и маленькими детьми.

Видео дня

Семья не виделась с первого дня полномасштабного вторжения РФ – 24 февраля. Соответствующее видео было опубликовано Государственной пограничной службой Украины.

Пограничник с позывным Кэп до 24 февраля проходил службу в аэропортах Киева. Когда российские оккупанты зашли на нашу землю, он вместе с собратьями отправился на защиту Украины.

С первого дня полномасштабного вторжения мужчина защищал север страны, позже восток и вот только сейчас наконец-то произошла такая долгожданная встреча с женой и детьми. К своей семье Кэп вернулся не один, а с верным новым товарищем – собакой Бананом.

Напомним, трогательное видео встречи маленькой патриоткой своего дедушки-пограничника задело за живое пользователей сети. Трехлетняя девочка Лиза подарила защитнику страны синие и желтые воздушные шарики и сказала "Слава Украине".

Также украинцев трогало видео, на котором воин ВСУ поет новорожденному сыну колыбельную "Спи, котик милый, работают Вооруженные силы". На кадрах мужчина исполняет ее, играя на гитаре, а малыш в это время спокойно спит на музыкальном инструменте.

Как сообщал OBOZREVATEL, сеть тронуло видео прощания девочки с едущим на войну папой. Украинский защитник Руслан Пустовойт увидел малышей впервые после 24 февраля, но снова отправился на фронт. Его жена Татьяна зафиксировала моменты встречи и расставания на кадры. По словам женщины, дочь Настя говорила, что у нее остановится сердце, когда отец снова уедет на передовую.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!