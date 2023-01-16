Со словами "Слава Украине": сеть тронуло видео встречи девочки с вернувшимся домой дедушкой-пограничником

Трогательное видео встречи маленькой патриоткой своего дедушки-пограничника зацепило за живое пользователей сети. Трехлетняя девочка Лиза подарила защитнику страны синие и желтые воздушные шарики и сказала "Слава Украине".

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Роликом поделилась Государственная пограничная служба Украины на YouTube-канале. Пресс-служба рассказала: героя видео зовут Сергей, он мобилизовался в ряды ГПСУ в 2014 году, когда Россия впервые коварно атаковала наши границы (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Мужчина участвовал в АТО, начав свой боевой путь вблизи Бахмута (в то время Артемовск) Донецкой области, где пограничники достойно сдерживали российскую вооруженную агрессию. Позже украинец решил продлить службу и подписал контракт.

Когда страна-агрессор начала полномасштабное вторжение в нашу страну, Сергей вместе с побратимами-пограничниками стали в защиту Украины. Сначала он был на Черниговском направлении, затем – на востоке.

Дома защитника ждали жена, дочь, а больше всего – трехлетняя внучка Лиза.

"Детские объятия – это самое ценное для дедушки. Пусть каждый украинский защитник и каждая защитница вернутся домой, к своим родным и близким!" – написали в ГПСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее украинский военный сыграл композицию на пианино в городе Бахмут под звуки взрывов, в помещении с выбитыми окнами и поврежденными вещами. Ролик восхитил пользователей сети.

– Популярность также получило видео, на котором женщина сыграла гимн Украины на баяне спустя несколько минут после взрывов в Киеве из-за вражеских дронов-камикадзе. Бесстрашная пенсионерка с ярко красными губами стала еще одним символом несокрушимости и непобедимости украинского народа.

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