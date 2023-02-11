''Невозможно смотреть без слез'': сеть тронуло видео встречи защитника Змеиного с семьей после 10 месяцев плена

10 месяцев в плену, и столько же времени борьбы за возвращение украинского солдата домой, к родным. В сети появилось трогательное видео встречи защитника Змеиного с семьей спустя долгое время.

Видео дня

Кадры распространились в социальной сети Tik-tok. Украинский военный через 10 месяцев наконец-то смог обнять свои близких.

На видео видно, как отважный защитник заходит в свой дом. Его встречает семье – дочь и сын. Родственники не могут сдержать слез – их герой пробыл в плену 10 месяцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Госпогранслужбе заявили, что есть надежда на то, что все украинские защитники острова Змеиный в Черном море могут быть живы. Ранее сообщалось, что погибли 13 человек.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!