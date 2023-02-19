''Не уйду, пока не дойдем до конца!'' Украинский защитник оставил бизнес и мобилизовался к морским пограничникам. Видео

Житель Одесской области Михаил с позывным "Зак" рассказал историю своего вступления в ряды защитников побережья Черного моря от российских захватчиков. Он принял для себя это решение в первый же день полномасштабного вторжения и ни разу с тех пор о нем не пожалел.

Видео дня

Небольшое интервью с добровольцем опубликовало региональное управление ГПСУ на Telegram-канале. Накануне большой войны его предупреждали, что нужно уезжать из Украины, вывозить за границу семью и бизнес, но он поступил иначе (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я убежден, что если бы простые люди не взяли в руки оружие и не вышли бы защищать нашу страну, то уже ничего бы здесь не было: ни бизнеса моего, ни людей, ничего бы здесь не было", – считает Михаил.

Одесский доброволец отвечает за состояние вооружение пограничного корабля в Черном море. В арсенале боевого судна имеется артиллерийские установки, пулеметы большого калибра и другие системы, позволяющие отвечать на вызовы от врага.

"Я не уйду отсюда, пока мы не добьемся своего. Нам есть, чем, знаем, как и в кого", – с оптимизмом резюмировал "Зак".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, минометчик из отдельного добровольческого подразделения Santa с позывным "Дидусь" воюет против российских захватчиков на фронте, несмотря на то, что ему 71 год. Мужчина убежден, что это единственный путь, по которому он должен идти для будущих поколений.

Еще в сентябре прошлого года двое американских добровольцев Александр Джон-Роберт Дрюке и Энди Тай Нгок Хюинь, вставшие на защиту Украины в войне с Россией и попали в плен к оккупантам, вернулись в США. Прибыв в Нью-Йорк военные заявили, что не жалеют о своем решении помочь нашей стране в борьбе за свободу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!