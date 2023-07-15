Не только правило 'двух часов в день': как отучить детей от смартфонов

В современном мире люди становятся все более зависимыми от гаджетов, почти не выпуская их из рук. Дети, наблюдая за взрослыми, также подражают им, поэтому телефон для них – это лучшая игрушка.

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Родителям нужно контролировать время пользования телефоном ребенком, потому что это отрицательно влияет на психику малышей. The Telegraph опубликовал методы, которые помогут отучить детей от смартфона.

Детская больница в Цинциннати провела исследование в 2019 году, в котором сканировали мозг детей от трех до пяти лет. Ученые обнаружили, что малыши, которые проводили более часа в день перед экраном гаджета без участия родителей, имели более низкий уровень развития той части мозга, которая отвечает за речь, грамотность и когнитивные функции.

Также телефоны оказывают негативное влияние на концентрацию внимания ребенка, мышление и развитие речи.

У младших детей легче забрать телефон, чем у подростков, которые привязаны к своему смартфону, потому что имеют там свой социальный мир. Однако такое погружение в интернет может лишить подростка реального общения со сверстниками.

Чтобы отучить детей от смартфона и не испортить отношения с ними, нужно применять разные методы.

Проводите один день в неделю с семьей без использования гаджетов. Отдохните от телефона и до конца дня вы почувствуете облегчение и освежите свой разум. Сначала могут быть навязчивые мысли, чтобы проверить смартфон, но к вечеру они исчезнут.

Запрещайте пользоваться телефоном своим детям до конца учебного года. Этот строгий метод можно использовать для детей до12-13 лет. Сначала им будет трудно смириться с таким запретом, но со временем они привыкнут. Дети станут самостоятельнее, начнут хорошо учиться, больше читать и найдут новые хобби.

Если предыдущие методы не действуют, попробуйте смириться с тем, что дети не могут жить без телефона. Но научите их быть ответственными "цифровыми гражданами". Родители должны сами решать, к чему их дети получат доступ, где, когда и с кем они могут пользоваться гаджетами и сколько времени проводить перед экранами.

Также вы можете ограничить доступ на некоторых платформах, например, на Netflix или YouTube. Чтобы подросток не смотрел много сериалов и фильмов, родители могут изменить настройки и следующая серия не будет воспроизводиться автоматически. А для малышей вообще можно оставить доступ только на YouTube Kids.

Правило двух часов в день – это популярный метод, предусматривающий использование гаджетов не более двух часов. Всемирная организация здравоохранения советует не давать смартфон малышам до двух лет, а детям в возрасте от двух до пяти – пользоваться не более одного часа в день.

За час до сна обязательно нужно забрать гаджеты у детей, поскольку это влияет на их самочувствие. Также не следует пользоваться устройствами во время еды.

Самый действенный способ отучить ребенка от телефона – это показать собственный пример. Старайтесь меньше времени проводить с гаджетам и уделите внимание детям. Поговорите с подростком и предложите подумать о том, как они пользуются гаджетом. Если они предложат свои правила пользования и они будут приемлемы, придерживайтесь их вместе.

Следует также не забывать, что старшие дети могут бояться потерять связь с друзьями из-за запрета использования устройства. Поэтому время от времени разрешайте им проверять сообщения, но при условии, что они будут откладывать смартфон по окончании переписки.

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