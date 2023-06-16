Несколько лет назад, после общения с еще живыми бойцами УПА, для меня было шокирующей новостью, что, большинством, тайники разоблачили не НКВДисты, их сдавали местные жители и предатели из рядов УПА, которые впоследствии получали за то квартиры от советской власти, которая уселась на уши людям обещать светлое будущее, параллельно уничтожая их. Я думала, эти анонимки на соседей и измены собратьев в таком количестве – это преувеличение.

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Сьогодні впевнена, що ні.

С. Великий Ключів, Коломийського району. Історія про окружного провідника ОУН Івана Кулика "Сірого" та подружжя: кущового провідника Юрія Дронюка "Яра" і друкарки Анни Дронюк "Мухи", які загинули тут у криївці восени 1951 року через зраду Романа Тучака "Кірова".

Сірий, родом з Донеччини, з села Грабове. На початках служив офіцером в совєцкій армії, потім перейшов на бік УПА і воював в їх складі проти більшовизму. Його зрадив побратим, який ніколи НЕ служив в лавах червоної армії, вважався докорінно своїм і воював разом з усіма.

Коли НКВДисти оточили криївку, то гранатою підірвав себе і провідник, і сімейна пара, що були з ним на той момент.