'Не теряйте веру': над оккупированной Херсонщиной взвились более двух десятков украинских флагов. Видео

Украинцев на временно оккупированных территориях поздравили с Днем флага Украины и заверили, что Победа обязательно будет. Над оккупированными населенными пунктами региона на левом берегу Днепра в праздничный день 23 августа взвились десятки украинских флагов.

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Их туда доставили благодаря дронам и мастерству пилотов БПЛА Сил обороны Украины. Об этом рассказал глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Чиновник раскрыл детали акции, приуроченной ко Дню флага Украины.

"Передал краткое послание для наших людей, проживающих на левобережье. Сегодня над пока оккупированными Россией населенными пунктами взвились более двух десятков сине-желтых флагов. Спасибо воинам Сил обороны Украины, благодаря мастерству которых удалось реализовать эту нашу идею. Украина всегда возвращает свое! С Днем Государственного Флага!" – написал Прокудин.

На обнародованном им видео зафиксировано, какое послание украинцам в оккупации передали из свободной части Украины. На сине-желтом флаге Прокудин написал: "Не теряйте веру, Херсонщина будет свободной. Вместе к Победе".

Флаги с помощью беспилотников отправили на оккупированные территории.

Там виртуозные украинские операторы дронов умудрились закрепить сине-желтые флаги на самых высоких точках, откуда они будут видны из любого уголка населенного пункта: вышках сотовой связи, водонапорных башнях, элеваторах и т.д.

Напомним, 23 августа оккупанты также "поздравили" гражданских жителей Херсонщины: военные преступники ударили по Кизомису и Киндийке на правом берегу Днепра. В результате вражеской атаки пострадали люди.

Также сообщалось, что 21 августа россияне атаковали детский сад и частные дома Херсонской области. В результате атаки были разрушения, есть погибший и раненые.