Не стоит создавать препятствия на пути в ЕС: нардеп рассказал о перспективах телемарафона и призвал дать свободу СМИ

Народный депутат Николай Княжицкий призвал украинские власти прислушаться к рекомендациям Еврокомиссии и прекратить государственное финансирование телемарафона. По его словам, в Украине не должно быть давления на медиа, а выделяемые на телемарафон деньги лучше было бы направлять на поддержку армии.

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Такое мнение Княжицкий высказал в интервью "Радио NV", комментируя отчет Еврокомиссии, обнародованный 30 октября, в котором поднимается вопрос о целесообразности работы телемарафона. Министр культуры Николай Точицкий уже заявил, что "Единые новости" будут работать до окончания войны.

По мнению Княжицкого, это слишком низкая цена, чтобы отказаться от евроинтеграции.

"По сути, украинская власть берет на себя ответственность за торможение нашего пути в ЕС по такой мелочной причине", – сказал нардеп.

Княжицкий добавил: если украинские власти хотят каким-то образом иметь прогресс в присоединении к Евросоюзу, следует прислушиваться к рекомендациям Еврокомиссии и не создавать дополнительных проблем.

"Еврокомиссия вспомнила о плюрализме мнений. Это значит, что должны вернуться в эфир, в том числе и те телеканалы, которые были закрыты. И не должно быть давления на медиа. Они также отметили, что из государственного бюджета нельзя финансировать частные компании, монопольно рассказывающие о власти. И третье, что было сказано, что канал "Рада" должен показывать деятельность парламента", – описал парламентарий замечания по отчету.

Он задал риторический вопрос: если власть не хочет реагировать на замечания, значит, она не хочет европейской интеграции?

"То, что война продолжается, не означает, что не должно быть демократии. В отчете Еврокомиссии указано о том, что все способы регуляции медиа должны учитывать ту тяжелую ситуацию, которая есть в Украине. Военная цензура – это абсолютно нормально", – сказал депутат Рады.

По его словам, Украина должна ориентироваться на союзников – демократические страны, отказавшись от атавизмов тоталитарных режимов, ведь в борьбе с РФ она отстаивает именно демократические принципы, несовместимые с ограничением работы медиа и цензурой.

"Продвижение телемарафона – это как раз и воплощение ноток элементов авторитаризма нашей власти и элементов коррупции или подкупа олигархов. Никакой другой пользы от этого нет", – считает депутат.

По мнению Княжицкого, марафон не нужно распускать: нужно дать свободу тем каналам, которые в нем говорят, и прекратить финансировать его за государственный счет.

"1,6 млрд грн на марафон – это большие деньги. Это больше бюджета многих министерств и ведомств, за этот бюджет можно поддержать армию, куда мы, собственно, и предлагали направить эти деньги… Можно было бы купить военную амуницию, и помочь тем самим стабилизировать линию фронта. Но мы стабилизируем пропаганду", – сказал депутат.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным опроса социологической группы "Рейтинг", только 21% людей в Украине доверяют телемарафону. Через телеканалы, не входящие в телемарафон, получают информацию 16% опрошенных украинцев.

Социологические данные свидетельствуют о том, что доверие к телемарафону все больше падает. В феврале "Єдиним новинам" доверяли 36% украинцев, что вдвое меньше, чем в мае 2022 года.

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