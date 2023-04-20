'Показал всем, каким именно человеком нужно быть': в боях за Украину погиб выпускник харьковского вуза. Фото

В боях с российскими оккупантами погиб военнослужащий ВСУ, активист "Будуємо Україну Разом" Михаил Алексеенко. С начала полномасштабной войны он отправился защищать страну от врага, воевал в составе львовской 125-й отдельной бригады территориальной обороны.

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Юноша родом из Славянска, создавший проект реукраинизации Донбасса, погиб, защищая свой родной край. О потере сообщила доцент кафедры политологии Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина, выпускником которого был защитник (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Ужасная новость, один из моих любимых выпускников Михаил Алексеенко погиб в бою. Он был очень проукраинским, защищал права студентов, развивал неформальное образование и активно сотрудничал с общественными инициативами БУР", – написала она.

По ее воспоминаниям, еще студентом, изучая "Гражданское общество", где преподаватель просила разработать собственные реалистические социальные микропроекты, Михаил вышел с наиболее амбициозной идеей реукраинизации Донбасса.

"Оттуда он родом, там он и погиб. Когда мы переписывались несколько месяцев назад, в январе, он – как настоящий волонтер и активист, отказывался от помощи", – добавила Биденко.

Михаила Алексеенко вспоминают как искреннего патриота, активиста многих общественных мероприятий, человека-лидера, честного и порядочного. Он отправился бороться против захватчиков с первых дней полномасштабного вторжения и мужественно погиб в бою.

В БУР отметили, что в начале войны Михаил эвакуировался из родного Славянска во Львов, и уже там пошел в тероборону. Впоследствии юноша уехал воевать на восток. Он даже часто шутил, что уехал из дома, чтобы снова туда вернуться.

В копилках памяти друзья и знакомую защитника трепетно хранят каждую минуту, проведенную с ним.

"Был очень громким, на все имел комментарий. Никогда не молчал, казалось, говорил тысячи слов в секунду. Всегда пытался заполнить тишину, будто помолчать мы можем и не рядом, а если уже сидим в одном помещении, то надо наговориться и набытся", – рассказала Татьяна Симкович.

Мастер организации Дмитрий Лаврик, который был вместе с Михаилом на лагере в Мироновском, называл парня двигателем позитива: где бы не был, заставлял улыбаться даже в самую печальную и тяжелую минуту.

"Всегда мог что-то посоветовать, делился опытом и временем. Показал всем, каким именно ЧЕЛОВЕКОМ нужно быть: готовым помочь нуждающимся и отважным во время войны", – отметил он.

В БУР подчеркнули, что организация прожила совместно с Михаилом Алексеенко очень много. Активист и защитник Украины останется в воспоминаниях десятков волонтеров разных лагерей.

"И пусть он останется и в наших действиях, потому что своей жизнью он учил нас работать, помогать и жить ради своей страны", – отметили знакомые воина.

Как сообщал OBOZREVATEL, война РФ против Украины унесла жизни выпускника КИМУ Василия Матийчука. Ныне друзья защитника просят подписать петицию о присвоении ему звания Героя Украины.

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