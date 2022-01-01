"Не смотри наверх", если ещё кто не посмотрел – американский фильм 2021 года. Пишут, что комедия. Но я, как любитель очень жутких психологических фильмов, после этой комедии была в полном ах*е, даже не спала ночь — вот честное слово.

Спойлерю.

Действие происходит в наше время в США. Ученые обнаруживают метеорит, который, по подсчетам лучших умов мира, врежется в землю через 6 месяцев.

Хоть действие и разворачивается в США, такое впечатление, что сценарий писал 95 квартал, но не в жанре комедии, а в жанре драмы или документального фильма.

В фильме показано, как легко и просто манипулируют мозгами толпы. Это просто какой-то трешак, дорогие мои. И, как по мне, это не проблема нашей страны, хотя администрацию президента они явно скопировали нашу. Это проблема общемировая.

Видео дня

Подросло поколение, которое дупля не выезжает в базовые знания, которое черпает всю информацию из Инстаграма и Тик-тока, которому говорят: "вы умрете через 6 месяцев", на что часть общества кричит: "нет, этого не может быть, потому что этого не может быть, а вообще нам интересней, кто с кем спит"

Есть ещё часть общества, которая говорит: "не нагнетайте, все будет хорошо, давайте жить дружно, мы за мир, Бог не может уничтожить землю"

Фильм можно разбирать на цитаты.

И есть группа учёных, очень малый процент людей, которые получили базовые знания, и они понимают, что столкновение неизбежно, но их никто не слушает, ибо звезды социальных сетей говорят: "чуваки, да все нормально, расслабьтесь".

Слушайте, но это же как с ковидом. Наш дед поверил в ковид только после того, как в реанимации возле него умер мужчина 60 лет, а дед был привит, извините, но насильно. И он не умер. По сей день бегают адепты секты "ковида не существует". Через 2 года от начала пандемии.

Единственное, я не понимаю, как они уговорили Ермака, чтобы его взяли как прототип главы администрации США. Я бы на его месте требовала бы роялти.

Но и это не самое страшное.

Самое страшное, что показано общество, которое напрочь лишено критического мышления. Которое не хочет читать, разбираться, учиться, вникать. Которое хочет видосики, развлечения и не шевелить мозгами. У которого память, как у рыбок гуппи.

Люди, у которых, простите, мозг перешёл в режим регулирования желудочно-кишечного тракта и реакции на зрительные и слуховые раздражители. Мозг атрофировался, до уровня: "вытри себе ж*пу" – и то, если скажут. А если скажут " не вытирай ж*пу" — не вытрут.

Мозга точка нет. Можно уже регистрировать торговую марку.

Не знаю, где там юмор, но я, глядя на своих детей – в ужасе.

1. Они могут стать такими же рыбками гуппи, и от этого меня бросает в пот.

2. Им жить в этом мире, даже если они такими не станут.

Посмотрите. Если вам будет весело, то для вас у меня плохие новости.