Не считаясь с потерями Россия продолжает попытки захватить Донетчину и Луганщину: Силы обороны отразили 13 атак врага – Генштаб

Российские оккупационные войска продолжают сосредоточивать основные усилия на попытках захвата Донецкой и Луганской областей. Вооруженные силы Украины сдерживают врага, отражая многочисленные атаки оккупантов и нанося путинской армии большие потери.

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Об этом сообщили в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ. В течение суток в Донецкой и Луганской областях украинские защитники отбили 13 вражеских атак.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация изменений не претерпела, пока признаки формирования наступательных группировок не выявлены.

На Северском и Слобожанском направлениях российские оккупанты нанесли авиационный удар в районе Волчанска Харьковской области. Также захватчики провели минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Гремяч Черниговской области; Заруцкое, Глухов, Бунякино, Екатериновка, Ободы, Мирополье Сумской области, а также Басовое, Бугаевка, Гоптовка, Лукьянцы, Зеленое, Терновая, Старица, Огурцово, Гатище, Волчанск, Тихое, Домашнее Харьковской области.

На Купянском направлении путинская армия также нанесла авиационный удар в районе Кисловки Харьковской области. Также вражеские артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Колодязному, Красному Первому, Фиголовке, Новомлинску, Двухлетнему, Западному, Кисловке и Берестову Харьковской области.

В Лиманском направлении в течение суток захватчики наступательных действий не проводили. Однако из артиллерии обстреляли Невское и Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении оккупанты безуспешно пытались наступать западнее Хромового. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Приволье, Орехово-Василовка, Григоровка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Предтечино и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении оккупанты вели наступательные действия в направлении населенных пунктов Северное и Первомайское, успеха не имели. Они также провели артиллерийские обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Первомайское и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении защитники Украины отразили семь вражеских атак в районе города Марьинка. В то же время, вражеские обстрелы подверглись Георгиевке, Марьинке и Победе Донецкой области.

На Шахтерском направлении россияне совершили обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Шахтерское и Большая Новоселка.

В Запорожском и Херсонском направлениях российские оккупационные войска продолжают вести оборонные действия. Враг нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Красное Запорожской области и Змиевка Херсонской области. Совершил обстрелы населенных пунктов Времовка, Вольное Поле, Новополье Донецкой области; Ольговское, Полтавка, Гуляйполе, Волшебное, Новоданиловка, Новоандреевка, Белогорье, Малая Токмачка, Степное и Каменское Запорожской области; Садовое, Антоновка Херсонской области и город Херсон.

При этом во временно оккупированном Луганске захватчики продолжают переоборудовать местные медицинские учреждения под свои нужды. Недавно в Железнодорожную больницу, где лечат раненых военных России, дополнительно завезли кровати и оборудование. Кроме того, в том же Луганске, оккупанты передали роддом №2 в распоряжение ППК "Вагнер".

Кроме того, российские захватчики цинично продолжают незаконный вывоз детей из временно захваченных территорий Луганской области. В отдельных населенных пунктах Щастинского района, оккупанты анонсировали так называемый отдых для школьников в летних лагерях на территории РФ.

В то же время, авиация ВСУ за сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 3 - по зенитно-ракетным комплексам. Также наши воины в течение суток уничтожили 3 враждебных БПЛА разного типа.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили район сосредоточения вооружения и военной техники, 2 пункта управления, 2 склада боеприпасов и еще один важный военный объект противника.

Напомним, Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал, что часть наемников ППК "Вагнер" отступает из Бахмута. В то же время, он отметил, что войска Пригожина не отходят вообще, а перегруппировываются в других трех местах.

Ранее Пригожин устроил шоу с выводом ПВК "Вагнер" из Бахмута и нарвался на неловкие вопросы россиян. Он отметил, что до 1 июня все наемники "музыкального оркестра" отойдут в тыл, а после "отдыха и подготовки" получат новые задачи. Многие из россиян расценили ситуацию как "измену".

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