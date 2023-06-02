Не растерялся: в Днепре 10-летний мальчик спас маму, вовремя вызвав врачей. Видео

В Днепре 10-летний мальчик спас свою маму, которой стало плохо. Ребенок не растерялся и вовремя вызвал помощь.

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Об этом сообщили в Патрульной полиции. ЧП произошло еще в воскресенье, 28 мая.

На линию 102 позвонил по телефону взволнованный мальчик, который сообщил, что его маме внезапно стало плохо. Он уточнил, что женщина упала и потеряла сознание.

По вызову сразу выехал ближайший экипаж, в составе Андрея Бурмана, Игоря Чередниченко и Ивана Смирнова. Мальчик рассказал им, что он вызвал полицейских и скорую, потому что его так учила мама.

В настоящее время на место прибыли и медики. Ребенок провел всех в свою квартиру. Медики немедленно начали оказывать женщине первую помощь, а один из патрульных держал ее, поскольку женщину судило. В дальнейшем гражданку госпитализировали.

Правоохранители успокоили и поддержали мальчика. Они передали информацию сотрудникам ювенальной превенции. Мальчика доставили в детскую больницу, пока его маму будут обследовать врачи.

Напомним, в Киеве правоохранитель спас мужчину, которому стало плохо в переходе у станции метро "Васильковская". Полицейский с помощью дефибриллятора предоставил прохожему, у которого отсутствовало дыхание и сердцебиение, медицинскую помощь до приезда врачей.

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