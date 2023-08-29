Новый украинский посол в Венгрии Шандор критикует инициативы украинских горных общин, утверждая, что разрешение на лучшую жизнь гуцулы должны получать не только от европейских эко-активистов, но и от соседей по границе.

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22 августа Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто утвердил решение о верительной грамоте посла Украины в Будапеште – профессора Ужгородского национального университета Федора Шандора. А уже через день, 23 августа, будущий представитель интересов Украины, эмоционально заявил, что "любое строительство, изменение ландшафта, построение гидроэлектростанций, построение, даже ремонт дорог, не в заповедной зоне должна согласовывать Украина Румыния, Сербия, Венгрия... просто надо сообщить этим странам и я берусь это сообщить".

Вместо того, чтобы вместе с общинами искать пути решения и предотвращения консервации экономического развития депрессивных горных регионов, основной доходной частью до сих пор является вырубка леса и собирательство.

Причем неделями накануне президент на совещании в Закарпатье заявил, что регион может стать драйвером экономики Украины. И здесь эмоциональная речь дипломата, который должен поднимать имидж нашего государства на международном уровне, а публично критикует любой потенциал к развитию. Позиция депутата и дипломата может ухудшить отношения Украины с соседями по границе и подвергает сомнению единство власти. Да и сама речь после проверки приведенных фактов (не соответствующих действительности) заставляет задуматься о безопасности нашего государства с такими представителями внешней политики.

Экономический коллаборационизм – так можно назвать тех, кто намеренно или бессознательно блокирует развитие региона. Не стремится ли избранник "Слуг народа" заработать репутационный капитал, критикуя проект по созданию дороги Ясиня-Черная Тиса и развитие рекреационной зоны в карпатском регионе вместо конструктивного диалога внутри собственной политической силы? Что интересно, говоря о ненужности туристско-рекреационного развития Закарпатья, уроженец нашего региона не возражает против строительства курортов в других горных регионах.

Заявление было обнародовано на странице эко-активистов Free Svydovets, пытающихся остановить создание туристического курорта на территориях Ясинянской и Чернотисянской общинвы выступающих с инициативой развивать экономику родного края.

Федор Шандор утверждает, что создание дороги и рекреационной зоны вблизи горного села Черная Тиса изменит ландшафт горного массива Свидовец, что повлияет на водный бассейн реки Тисы, которая протекает по территории соседних стран. Такие изменения якобы нуждаются в разрешениях от правительств Венгрии, Румынии и Сербии, что приведет к росту напряженности в отношениях. "Я сам берусь сообщить об этом парламентам соответствующих стран", заявляет Федор. Однако фактическая проверка проекта по выводам ученых, осуществляющих работу над отчетом по оценке влияния на окружающую среду, показывает, что туристический курорт Свидовец, инициированный местными общинами, не повлияет на бассейн реки Тиса. По словам Людмилы Архиповой доктора технических наук по экологической безопасности, профессора Ивано-Франковского национального университета нефти и газа такие опасения безосновательны, поскольку этот горный регион – наиболее многоводная территория Украины. Курорт будет потреблять воды в количестве, не превышающем 5 процентов стока реки Черная Тиса ".

Главная идея, которую выражает Шандор, это то, что развитие Закарпатья может осложнить и так уж непростые отношения с Венгрией, Румынией и Сербией. Но опыт Украины демонстрирует обратное: отсутствие сильной экономической и политической позиции, стремление всем угодить, превращает страну в жертву, над которой можно издеваться. Разумное развитие потенциала, создание экономики с добавленной стоимостью, которой является туризм, позволит проводить переговоры на равных и отстаивать собственные интересы.