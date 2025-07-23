'Не подыгрывайте врагу!' Буданов и Верес призвали украинцев к единству, комментируя закон о НАБУ и САП

Военные командиры вышли с заявлениями в поддержку действий правоохранителей по выявлению российской агентуры в рядах НАБУ и призвали общество не допустить внутренних противоречий, выгодных, прежде всего, врагу. Глава ГУР Кирилл Буданов и командир 20 полка БПЛА "К-2" Кирилл Верес также прокомментировали события вокруг принятого закона по антикоррупционным органам НАБУ и САП.

"Я убежден, что история должна нас чему-то учить. Как минимум – это тому, что во время такой большой войны, во время борьбы за существование государства, точно нет места для российской агентуры в каких-либо органах. Нет места также и для политических игр и спекуляций на фоне всего, что происходит вокруг антикоррупционных органов", – отметил Герой Украины, командир 20 полка БПЛА "К-2" Кирилл Верес.

Он напомнил историю начала XX века, когда из-за раздора потеряли все перед лицом внешнего врага.

"Кацапы смотрят и делают выводы. Они не тупые и не слабые к большому сожалению для нас. И они продолжают двигаться на линии фронта. Так может обратим внимание в первую очередь туда?" – отметил командир "К-2".

Исторические аналогии Вереса поддержал начальник ГУР Кирилл Буданов, отметивший опасность внутренних противоречий.

"Украинская история научила нас – нация проигрывает, если ее разрывают внутренние противоречия. У нас одна общая беда, один враг. Поэтому разрешать внутренние противоречия следует путем открытого диалога для достижения единой общей цели – отстоять нашу страну", – заявил он.

По мнению Буданова, Украину спасут сильная армия и институции.

"Мы должны проявить мудрость и ответственность", – резюмировал он.

Как известно, вчера Верховная Рада приняла закон, предоставляющий отдельные полномочия Офису генпрокурора по работе Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). После подписания Президентом Украины и официальной публикации закон вступил в силу.

В преддверии принятия закона сотрудники СБУ, ДБР и ОГП провели операцию по нейтрализации российского влияния на НАБУ. Было выявлено, что ряд детективов НАБУ сотрудничал с РФ, а беглый депутат от ОПЗЖ Федор Христенко оказывал серьезное влияние на деятельность Бюро.