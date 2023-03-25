Не подпадают под мобилизацию: кого исключают из воинского учета в Украине

Во время военного положения в Украине мужчины от 18 до 60 лет должны стоять на воинском учете и могут быть призваны в ряды ВСУ. Ведь в стране продолжается всеобщая мобилизация, когда повестки выдают на улице, блокпостах и публичных местах всем военнообязанным.

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При этом исключенные из воинского учета граждане не призываются на службу. OBOZREVATEL собрал разъяснение о том, кто подлежит такой законодательной норме во время войны, и когда это невозможно.

Как известно, после получения повестки на уточнение учетных данных и прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК) необходимо явиться в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Если граждане Украины имеют отсрочку, необходимо предъявить или собрать документы и получить ее при уточнении данных. Снятые и исключенные с воинского учета лица с "белым билетом" также должны явиться в ТЦК. Там первые могут как получить отсрочку, так и быть восстановленными на учете.

Также лица должны самостоятельно прийти в ТЦК по месту учета, если у них есть основания для исключения из него. Если они совпадают с основаниями для отсрочки, указанными в статье 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации", эти граждане не подлежат мобилизации в 2023 году.

Кто подлежит исключению из воинского учета в Украине?

Исключению из воинского учета в ТЦК (ЦУ или региональных органах СБУ, в соответствующем подразделении Службы внешней разведки Украины) подлежат граждане Украины, которые:

– призваны или приняты на военную службу;

– проходят военную службу (обучение) в высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высшего образования;

– признаны ВВК непригодными к военной службе с исключением из воинского учета;

– достигли предельного возраста пребывания в запасе;

– прекратили гражданство Украины;

– были ранее приговорены к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления;

– направлены для отбывания наказания в учреждения исполнения наказаний или к которым применены принудительные меры медицинского характера;

– умерли.

На портале Дія отмечается: если военнообязанные не получили до 40-летнего возраста военно-учетной или родственной с ней специальности, они могут быть исключены из учета, но это основание не подкреплено в Украине никаким законом.

А вот исключение из воинского учета лиц, которые по решению суда признаны недееспособными, объявлены умершими (пропавшие без вести) или приговорены к лишению свободы, осуществляется без их личного присутствия.

Какие документы необходимы для исключения из воинского учета?

Исключение из воинского учета призывников и военнообязанных осуществляется при их личном присутствии, как указано в Порядке организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов. Это обязанность ТЦК, но для этого человек должен предоставить следующие документы:

– заявление;

– паспорт;

– документы, подтверждающие основание для исключения из воинского учета;

– военно-учетные документы.

Основания для отказа в предоставлении услуги:

– отсутствует заявление;

– представление не в полном объеме установленного перечня документов;

– представление документов, содержащих недостоверные сведения.

Какие сроки рассмотрения заявления на исключение из воинского учета?

По результатам рассмотрения заявления и добавленных документов в ТЦК, куда обратился человек, принимается решение об исключении из воинского учета или отказе в таком исключении.

Действие сроком рассмотрения заявления и принятия решения называют один рабочий день. Вывод может забрать самостоятельно или его может забрать его представитель.

Если военнообязанный не согласен с принятым решением, то может его обжаловать в административном суде.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что грозит уклонистам от мобилизации в Украине. Ведь военнообязанные мужчины, которые избегают призыва, могут применить административную и уголовную ответственность.

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