Не подпадают под мобилизацию: кого исключают из воинского учета в Украине
Во время военного положения в Украине мужчины от 18 до 60 лет должны стоять на воинском учете и могут быть призваны в ряды ВСУ. Ведь в стране продолжается всеобщая мобилизация, когда повестки выдают на улице, блокпостах и публичных местах всем военнообязанным.
При этом исключенные из воинского учета граждане не призываются на службу. OBOZREVATEL собрал разъяснение о том, кто подлежит такой законодательной норме во время войны, и когда это невозможно.
Как известно, после получения повестки на уточнение учетных данных и прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК) необходимо явиться в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).
Если граждане Украины имеют отсрочку, необходимо предъявить или собрать документы и получить ее при уточнении данных. Снятые и исключенные с воинского учета лица с "белым билетом" также должны явиться в ТЦК. Там первые могут как получить отсрочку, так и быть восстановленными на учете.
Также лица должны самостоятельно прийти в ТЦК по месту учета, если у них есть основания для исключения из него. Если они совпадают с основаниями для отсрочки, указанными в статье 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации", эти граждане не подлежат мобилизации в 2023 году.
Кто подлежит исключению из воинского учета в Украине?
Исключению из воинского учета в ТЦК (ЦУ или региональных органах СБУ, в соответствующем подразделении Службы внешней разведки Украины) подлежат граждане Украины, которые:
– призваны или приняты на военную службу;
– проходят военную службу (обучение) в высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высшего образования;
– признаны ВВК непригодными к военной службе с исключением из воинского учета;
– достигли предельного возраста пребывания в запасе;
– прекратили гражданство Украины;
– были ранее приговорены к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления;
– направлены для отбывания наказания в учреждения исполнения наказаний или к которым применены принудительные меры медицинского характера;
– умерли.
На портале Дія отмечается: если военнообязанные не получили до 40-летнего возраста военно-учетной или родственной с ней специальности, они могут быть исключены из учета, но это основание не подкреплено в Украине никаким законом.
А вот исключение из воинского учета лиц, которые по решению суда признаны недееспособными, объявлены умершими (пропавшие без вести) или приговорены к лишению свободы, осуществляется без их личного присутствия.
Какие документы необходимы для исключения из воинского учета?
Исключение из воинского учета призывников и военнообязанных осуществляется при их личном присутствии, как указано в Порядке организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов. Это обязанность ТЦК, но для этого человек должен предоставить следующие документы:
– заявление;
– паспорт;
– документы, подтверждающие основание для исключения из воинского учета;
– военно-учетные документы.
Основания для отказа в предоставлении услуги:
– отсутствует заявление;
– представление не в полном объеме установленного перечня документов;
– представление документов, содержащих недостоверные сведения.
Какие сроки рассмотрения заявления на исключение из воинского учета?
По результатам рассмотрения заявления и добавленных документов в ТЦК, куда обратился человек, принимается решение об исключении из воинского учета или отказе в таком исключении.
Действие сроком рассмотрения заявления и принятия решения называют один рабочий день. Вывод может забрать самостоятельно или его может забрать его представитель.
Если военнообязанный не согласен с принятым решением, то может его обжаловать в административном суде.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что грозит уклонистам от мобилизации в Украине. Ведь военнообязанные мужчины, которые избегают призыва, могут применить административную и уголовную ответственность.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!