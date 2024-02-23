'Все это нужно здесь и сейчас': в Фонде Вадима Столара рассказали о мотивации помогать другим во время войны

Даже после двух лет полномасштабной войны, когда у большинства украинцев опускаются руки, у многих все же хватает сил идти вперед, в то же время помогая другим. Об этом на примере команды Фонда Вадима Столара рассказывает УНН.

Представители команды делятся своими историями, в которых, несмотря на индивидуальность, есть нечто общее: каждого из них вдохновляет и мотивирует работа в Фонде на благо других людей, понимание важности общего дела.

Мы закупаем, передаем бойцам по их запросу все необходимое. Это и сезонная амуниция, и оптические приборы, и беспилотные аппараты, и системы антидроновой борьбы. По всей Европе ищем, закупаем и пригоняем на нужды фронта бронированные автомобили и внедорожники. Все это нужно здесь и сейчас, и мы не можем позволить себе остановиться и расслабиться. Но это и то, что нас постоянно мотивирует – ежедневная причастность к помощи нашим защитникам", – говорит Андрей, курирующий масштабный проект "++ для ВСУ", объединяющий все направления помощи военным.

Юлию, куратора грантовой программы Фонда, по-настоящему вдохновило это новое и очень перспективное направление, которое объединяет благотворительные организации по всей Украине и позволяет помогать гораздо больше.

"Мы провели уже два проекта, во время каждого по 1 млн грн распределялось между победителями конкурса – организациями, занимающимися физической реабилитацией и психологическим восстановлением военных и гражданских. Я получаю большой приток энергии от постоянных коммуникаций с партнерами, от упорства и огня в их глазах. От понимания, что вместе мы делаем большое и очень нужное дело. Эти эмоции заряжают, как павербанк, что и является моим главным мотиватором", – отмечает Юлия.

Куратор проекта "Восстановись" Лера признает: пусть на сегодняшний день действительно мало поводов для положительных эмоций – она все равно находит их в общении с другими волонтерами, с участниками проектов Фонда.

"На "Відновись" мамы с детишками, которые потеряли на войне мужей, или остались без жилья, получают второе дыхание, силы двигаться дальше. Мы уже помогли 1500 семьям, и их искренние эмоции, их благодарность по-настоящему вдохновляют. Этот проект питался из большой любовью, в нем частичка меня. И пока это будет нужно – мы будем проводить его. Ради наших женщин, наших детей, ради будущего Украины", – отмечает волонтер.

По словам Натальи Приходько, волонтер Фонда: "Сегодня тяжело всем, но команда Фонда понимает, что от нас зависит много людей, нуждающихся в помощи. Мы отдаем себе отчет в том, насколько важно именно сейчас сохранять все наши проекты и даже расширяться. Ибо фронт, где ситуация очень непростая, и тыл, где люди теряют силы и веру, требуют все большего внимания и усилий. Мы постоянно ободряем друг друга, разговариваем, делимся тем, что наболело. И это также помогает собраться и дальше упорно работать на благо людей и страны".

Обратились СМИ и к Вадиму Столару, чтобы узнать, как Фонд пережил эти два года, как изменилась его работа и что он планирует делать дальше.

"За эти два года деятельность Фонда стала носить по-настоящему системный характер. Мы наладили процессы, взаимодействие и сфокусировались на двух основных направлениях – комплексном обеспечении наших защитников и психологической поддержке пострадавших от войны украинцев. Это позволило не только повысить эффективность нашей помощи, но, что не менее важно, сохранить и укрепить энергию, ресурсы и мотивацию команды Фонда, обеспечить психоэмоциональную подзарядку ее представителей", – подчеркнул Вадим Столар.