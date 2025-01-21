Не Молдавия и Киргизия: как правильно говорить по-украински

Семь десятилетий существования СССР оставили серьезный отпечаток на всех странах, находившихся под советской оккупацией. В том числе колониальное наследие чувствуется по сей день и в украинском языке. От его признаков следует избавляться в своей речи.

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Так после десятилетий советского господства в нашем языке сформировалась традиция неправильно называть некоторые страны. Прежде всего, речь идет о тех, которые также входили в состав СССР.

К примеру, в советскую эпоху юго-западную соседку Украину принято было называть Молдавией. Но это название неправильно. После обретения независимости, государство стало называться Республика Молдова. В сокращенной форме ее следует называть Молдовой. Старое название можно использовать только в историческом контексте.

Еще одно пострадавшее от российской колонизации государство – это Кыргызстан. Во времена СССР эту страну в Центральной Азии называли Киргизией. Сейчас употреблять это слово неправильно, от него следует отказаться.

Также историки и языковеды советуют забыть о термине Прибалтика. Он тоже колониальный. О дружественных к Украине Латвии, Литве и Эстонии правильно говорить "страны Балтии".

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