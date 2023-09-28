'Не колебался ни минуты и пошел гнать врага': в боях за Украину погиб 24-летний воин с Полтавщины. Фото

В боях за свободу и независимость Украины погиб 24-летний воин ВСУ Андрей Сороковой из Полтавской области. Когда в страну пришла полномасштабная война, молодой человек ни минуты не сомневался и сразу встал на ее защиту: сначала был в теобороне, а потом пошел гнать врага на фронте.

Свой последний бой он принял 21 сентября на Донетчине. О потере сообщила Нехворощанская громада в Facebook (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Зажигательный, энергичный, молодой... Только стал на тропу взрослой жизни, а уже сколько успел сделать для каждого из нас! Потому что Воин! Защитник! Патриот!" – рассказали там о Герое.

Андрей Владимирович Сороковой, 28 мая 1999 года рождения, был родом из села Соколова Балка. После школы он выучился на слесаря-механика в Полтавском профтехучилище, а затем прошел срочную службу в Хмельницком. Вернувшись домой, работал в полтавском магазине "Аврора".

Видео дня

С началом полномасштабного вторжения ВС РФ магазин временно прекратил свою работу, Андрей же вернулся домой и сразу добровольцем вступил в местное подразделение территориальной обороны.

"4 ноября прошлого года получил повестку: родина позвала встать на защиту родной земли. Не колебался ни минуты, собрался и пошел гнать врага… Сначала учился в одной из воинских частей Полтавщины, а уже оттуда выдвинулся в зону боевых действий", – говорится в сообщении.

В рядах ВСУ Андрей стал водителем-машинистом экскаватора первого отделения инженерной техники инженерно-технического взвода одноименной роты воинской части А4765 (38-я отдельная бригада морской пехоты). Сначала молодой защитник воевал на Николаевщине, а затем его подразделение перебросили под Курахово Донецкой области.

Вражеское оружие оборвало жизнь 24-летнего воина 21 сентября возле города Родинское. О смерти земляка на фронте в громаде сообщили 26 сентября. У Героя остались родители, сестра и бабушка.

"Нет слов, чтобы выразить сожаление от этой горькой потери. Нет слов, чтобы вылить свою ярость на головы путинских оккупантов, которые убивают молодых украинцев. Выражаем искренние соболезнования маме Андрея – Татьяне Николаевне, папе Владимиру Андреевичу, сестре Оксане, бабушке Валентине Ивановне, всем родственникам, друзьям, одноклассникам, учителям. Спасибо, что воспитали порядочного сына Украины Царства Небесного нашему Герою!" – говорится в посте.

Время и место скорбной церемонии прощания по погибшему воину Андрею Сороковому там пообещали сообщить в отдельной публикации.

Как сообщал OBOZREVATEL, в боях на Донетчине погиб воин ВСУ Владимир "Ред Булл" Черныш из Полтавы. Защитнику был 41 год, он служил в 3-й отдельной штурмовой бригаде.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!