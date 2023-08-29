Не дожил два месяца до завершения службы: в боях за Украину погиб воин с Прикарпатья, ушедший на фронт добровольцем. Фото

На войне погиб 59-летний воин ВСУ Дмитрий Осташук из Ивано-Франковской области, который встал на защиту Украины добровольно в марте прошлого года. Через два месяца он должен был уволиться с военной службы по возрасту.

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Жизнь Героя оборвалась на Запорожском направлении фронта. О потере сообщила Рогатинская громада в Facebook (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Дмитрий Осташук из Добрынова тяжело переживал потерю своих ребят, особенно молодых. За них всегда говорил с трепетом и постоянно называл "мои дети". Потому что, действительно, большинство воинов по возрасту, как дети, поэтому по-отцовски хотел, чтобы были в безопасности. В последний раз, когда наведывался на Рогатинщину, собственно приходилось проводил в последний путь одного из них. А 25 августа не стало и самого защитника", – рассказали о воине в громаде.

Защитник родился 5 ноября 1963 года в селе Зеленая Надворнянского района. После окончания девятилетней школы продолжил обучение в лесотехническом техникуме города Хуст, а дальше проходил службу в армии.

Позже мужчина создал семью, вместе с женой они воспитывали двоих детей – сына Александра и дочь Олю. В то же время, в 1987-1990 гг., будущий Герой продолжил получать образование – в Харьковском военном училище ракетных войск.

После семья переехала на Рогатинщину – в уютную деревню Добрынов. Около 18 лет Дмитрий Осташук работал мастером леса в Пуковском лесничестве, затем – на строительстве в Ивано-Франковске.

Как вспоминают соседи, он был невероятным человеком. Чуткий, безотказный, добряк по характеру, хороший семьянин.

История его борьбы за Украину началась в марте 2022-го. В свои 58 лет мужчина добровольно ушел защищать родное государство. Во время службы исполнял обязанности штаб-сержанта. За плечами воина – боевые задания на территории Днепропетровской и Запорожской областей.

"И вдруг связь оборвалась… Трагический звонок с фронта пришел после Дня независимости, 25 августа: "Дмитрий Осташук погиб во время выполнения боевого задания". Погиб за два месяца до завершения своей службы…" – говорится в сообщении.

Без защитника, самого родного человека остались жена, сын, дочь, трое внуков воина, а также сестра и два брата.

"Склоняем голову перед подвигом нашего Героя. Выражаем искренние соболезнования родным, близким и боевым побратимам. Трудно найти слова радости, невозможно залечить боль и горечь от потери, однако светлые воспоминания о Герое Украины всегда будут сильнее смерти", – отметили в громаде.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Сумщине неподалеку от границы с Россией в бою с вражеской ДРГ погибли четверо украинских военных – Александр Марчук, Игорь Касянчик, Александр Матвийчук с Ривненской области и Николай Бровчук с Закарпатья. Это случилось 25 августа, военнослужащие 101-й отдельной бригады ТРО попали под минометный обстрел.

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