Не дожил до дня рождения 10 дней: в боях за Украину погиб молодой защитник с Винниччины. Фото

На фронте погиб уроженец Хомутинцев, что на Винниччине, 30-летний Виталий Кулак. Его жизнь оборвалась 21 июля в результате минометно-артиллерийских обстрелов в Донецкой области.

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До дня рождения он не дожил десять дней. О потере сообщил Калиновский городской совет (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что защитник родился 31 июля 1992 года в селе Хомутинцы Калиновского района. После окончания местной школы учился в ПТУ №7 Винницы и Гущинецком ВПУ №32.

До полномасштабной войны он работал водителем санитарного автомобиля в центральной районной больнице Калиновки.

С первых дней российского вторжения в феврале 2022 года Виталий Кулак пошел добровольцем в роту охраны территориальной обороны. Впоследствии его перевели на службу в одну из воинских частей ВСУ.

До последнего своего дыхания он оставался верен военной присяге и своей Родине. У Героя остались мама, жена, шестилетний сын, сестра, а также брат, который тоже ныне защищает от врага родную землю.

Калиновский городской совет выразил искренние соболезнования родным погибшего воина. О дате и времени встречи Героя "на щите" и прощании землякам сообщат позже.

"Трудно подобрать слова, чтобы разделить горе потери. Невыносимая боль за молодую жизнь, возложенную на алтарь независимости, нашей свободы. Пусть примет Господь в цветущий сад, где нет слез и печали, низкий поклон родным за настоящего Героя, который отдал жизнь за Украину", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, на войне погиб старший солдат Петр Глова – уроженец Кременеччины, проживавший в Литве и вернувшийся из-за границы, чтобы защищать родную страну. Свой последний бой воин принял 15 июля на Луганщине.

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