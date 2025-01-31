Не было и капли уважения: какие мифы об украинцах распространяли в СССР

В то время, когда Украина находилась под советской властью, на нашу культуру и идентичность было направлено множество мифов и стереотипов. Пропаганда работала на полную мощь, распространяя ложную информацию об украинцах, их традициях и истории.

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Эти мифы преследовали цель не только исказить образ украинского народа, но и ослабить его дух, уничтожить национальное сознание и облегчить контроль над Украиной. Историк Александр Алферов на своем YouTube-канале развенчал один из таких мифов, что украинцы были безграмотными до прихода советской власти.

"Безграмотные и крепостные": миф об образовании украинцев

Миф, что украинцы были безграмотны до прихода советской власти, является одним из самых распространенных и вредных. Пропаганда СССР утверждала, что именно советские власти научили украинцев читать и писать, а до этого они были "совершенно безграмотными".

Однако свидетельства путешественников и исторические документы опровергают это утверждение. Так, Павел Алеппский, путешествовавший по Украине в середине XVII века, отмечал, что почти все украинцы, даже женщины и девушки, умели читать и знали порядок богослужения. Это свидетельствует, что образование достаточно распространено в Украине задолго до установления советской власти.

"Итак, украинцы были грамотной нацией. Потом нас закрепощали, а тогда они говорят - "Советский Союз вас жить учил", — отметил Алферов.

OBOZ.UA предлагает вспомнить, какие нарративы распространяла российская пропаганда об Украине и украинцах.

"Братские народы": миф о единстве с русскими

Миф о "братских народах" был одним из ключевых в советской пропаганде. Он утверждал, что украинцы и россияне являются единственным народом, связанным общей историей и культурой. Этот миф использовался для того, чтобы уравнять украинцев с россиянами, лишив их собственной идентичности и национальной самобытности. Однако история свидетельствует, что украинский народ имеет собственные корни, культуру и традиции, которые отличаются от русских.

"Крым всегда был русским": миф об исторической принадлежности

Миф, что Крым всегда был русским, является еще одним примером искажения истории. Российская пропаганда на протяжении многих лет пыталась навязать мнение, что Крым является неотъемлемой частью России, несмотря на то, что исторически Крым был тесно связан с Украиной. Этот миф использовался для оправдания аннексии Крыма в 2014 году и для подчеркивания "исторического права" России на эту территорию.

"Украинская культура неразвита": миф о неполноценности

Миф, что украинская культура неразвита и неполноценна, был направлен на унижение украинского народа и его культурного наследия. Советская власть пыталась уничтожить украинскую интеллигенцию, запретить украинский язык и культуру, а также представить украинских художников как "второсортных". Однако украинская культура всегда была богатой и самобытной, и она продолжает развиваться и обогащать мировое культурное наследие.

"Голодомор – это неурожай": миф о естественном происхождении трагедии

Миф, что Голодомор 1932-1933 годов был вызван неурожаем, попытка снять ответственность с советской власти за эту страшную трагедию. Советская пропаганда утверждала, что голод являлся результатом природных факторов, а не преступной политики. Однако историки и исследователи доказывают, что Голодомор был искусственно создан советской властью с целью уничтожения украинского крестьянства и национальной идентичности.

Распространение мифов об украинцах имело серьезные последствия для украинского народа. Оно привело к искажению исторической правды, снижению национального самосознания и формированию негативного имиджа украинцев в мире. Однако несмотря на все трудности, украинский народ смог сохранить свою идентичность и культуру, а также отстоять свое право на независимость и самоопределение.

Ранее OBOZ.UA развенчивал главные мифы об СССР.

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