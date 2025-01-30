Называл себя "офицером спецназа разведки РФ": в Кривом Роге нашли вандала, который сорвал и изуродовал украинский флаг. Фото и видео

Правоохранители в Кривом Роге нашли вандала, который осквернил флаг Украины, расположенный возле штаба ОО "Тернівська Єдність". Им оказался 26-летний местный житель.

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Инцидент произошел на территории Терновского района города. Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.

Полицейские во время мониторинга соцсетей 29 января увидели видеозапись, на которой неизвестный мужчина сорвал флаг, выломав металлическую трубку, после чего бросил ее на землю.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 338 Уголовного кодекса Украины (надругательство над государственными символами). Под процессуальным руководством Криворожской северной окружной прокуратуры следователи решают вопрос об объявлении мужчине подозрения.

Интересно, что на одной из страниц мужчины в соцсетях отмечается, что он "офицер спецназа разведки России".

При этом 26-летний мужчина объяснил свои хулиганские действия раздражением и нервами. Ему не понравилось, что флаг не во флагштоке.

Мужчина добавил, что теперь ничего не собирается делать и ему не стыдно.

Напомним, что активисты общественной организации "Тернівська Єдність" сообщили, что вечером 27 января в Терновском районе Кривого Рога неизвестный сорвал государственный флаг Украины возле их штаба.

"Как ты, скотина, смеешь срывать флаг Украины?! Под этим флагом гибли и гибнут наши защитники, отдающие свою жизнь, чтобы мы жили в свободной стране!

Сорвать флаг – это не просто акт вандализма, это пренебрежение всем, что мы делаем, защищаем и о чем мечтаем в свободном государстве. Такие действия – это плевок всем военным, которые на передовой, каждому, кто делает все, чтобы сохранить Украину", – написали на Facebook-странице организации.

Активисты потребовали, чтобы этот человек понес ответственность перед законом за свои действия.

Как рассказывал OBOZ.UA, ГБР задержало экс-военного ВСУ, который с оружием присоединился к российским штурмовикам. После оккупации Крыма в 2014 году он добровольно присягнул на верность России, а в 2022-м присоединился к составу 123-й отдельной мотострелковой бригады армии РФ и принял участие в боевых действиях против украинцев.

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