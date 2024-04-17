Опрос показал страны, которые больше всего и меньше всего боятся ядерной угрозы

Среди европейских стран больше всего боятся ядерной угрозы Италия, Португалия, Румыния. В то же время в Украине сохраняется один из самых низких уровней страха перед ядерной угрозой.

Об этом свидетельствуют результаты международного опроса, проведенного институтом исследований Gallup International в конце 2023 г. и опубликованного на сайте Социологической группы "Рейтинг". В целом за год в мире не произошло значительного уменьшения страха от ядерной угрозы.

Два пятых респондента видят высокий риск использования ядерного оружия, почти такая же часть считает риск умеренным, и только 14% не видят опасности.

В странах Европы меньше респондентов оценивают угрозу как высокую по сравнению с Азией, Африкой и Южной Америкой, где люди пессимистичнее.

Среди европейских стран больше всего боятся ядерной угрозы Италия, Португалия и Румыния. В мире такое положение характерно для Индонезии, Нигерии, Эквадора, Сирии и Аргентины.

Украина, Иран, Пакистан и Армения имеют самый высокий процент людей, которые считают, что риска нет.

При этом самая молодая группа респондентов наиболее пессимистична по поводу ядерной угрозы.

В рамках исследования было опрошено 40 428 человек в 41 стране мира, почти по тысяче в каждой стране.

Напомним, президент США Джо Байден не спешит с оружием для Украины, потому что опасается ядерного удара со стороны России. Так считает президент Украины Владимир Зеленский. Глава Кремля не просто непредсказуем, по словам Зеленского, "он сумасшедший".

Как сообщал , шантаж ядерным ударом и Третьей мировой войной – это единственный аргумент, оставшийся у кремлевского диктатора Владимира Путина. Стратегически дела в России обстоят плохо, поэтому глава государства-агрессора балансирует между угрозами эскалации и утверждениями о готовности к переговорам.

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