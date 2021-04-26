Названы позитивные последствия пандемии COVID-19

Пандемия COVID-19 привела к негативным последствиям в разных сферах жизни.

Однако у нее есть и обратная сторона, о которой говорят гораздо меньше, пишет NoonPost. Издание перечислило наиболее значимые положительные аспекты.

Согласно результатам опросов, почти 80% их участников с началом пандемии стали соблюдать профилактические меры и около 50% делают все для укрепления здоровья и иммунитета.

Другие опросы показали, что 25% населения стали проводить больше времени на свежем воздухе и правильно питаться.

Власти государств были вынуждены увеличить финансирование сферы здравоохранения.

Соблюдение правил личной гигиены, которая приобрела общественное значение, социальное дистанцирование и ношение масок способствовало снижению количества случаев заражения коронавирусом и сезонными заболеваниями.

В результате меньшей нагрузки на инфраструктуру и сокращения рабочих часов на заводах воздух в крупных промышленных городах стал более чистым. По данным NASA, количество выбросов в атмосферу снизилось на 20-30% в большинстве промышленных городов; также произошло значительное улучшение качества воды в реках.

В условиях локдауна большинство людей могут больше времени проводить с семьей, что позволяет улучшить отношения и продумать планы на будущее, утверждает автор статьи.

Сокращение числа аварий на дорогах мира из-за меньшего количества транспорта во время локдауна, а также снижение уровня преступности от 10 до 42% – все это также говорит о позитивных сторонах пандемии. Однако того же нельзя сказать о домашнем насилии, количество случаев которого значительно возросло в условиях карантина.

С пандемией коронавируса связано появление новых онлайн-проектов для удобства работы и учебы. Также появились программы, используемые в сфере здравоохранения и для дистанционных консультаций с врачами, что способствовало развитию телемедицины.

Из-за пандемии школы и университеты по всему миру оказались закрыты, но благодаря технологиям учебный процесс вскоре возобновился. Дистанционное обучение стало новым, более дешевым и доступным стандартом.

Хотя пандемия разрушительно повлияла на экономику, для ряда предприятий, особенно в области онлайн-коммерции, она сопровождалось значительными успехами. Возрос спрос на доставку еды, благодаря чему люди привыкли к новому образу жизни, доходы у разработчиков видеоигр и компаний, оказывающих образовательные услуги. Вырос спрос и на биткоин, а также инвестиции на рынке Forex.

В начале пандемии многие демонстрировали крайне эгоистичное поведение, продолжая вести привычный образ жизни и не думая о здоровье окружающих. Но по мере ухудшения ситуации стали преобладать солидарность и чувство ответственности друг перед другом, пишет издание.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ВОЗ заподозрили в том, что там якобы знали о будущей пандемии за три месяца до ее начала: в сентябре 2019 года организация опубликовала доклад о готовности мира к эпидемии инфекционного заболевания.