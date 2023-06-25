Названо имя второго подростка-героя, давшего отпор оккупантам в Бердянске и был убит

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец назвал имя еще одного 16-летнего подростка, который уничтожил российского оккупанта и коллаборанта вместе с товарищем Тиграном Оганесяном во временно захваченном Бердянске Запорожской области. Украинского патриота и партизана, который навсегда останется героем, зовут Никита Ханганов.

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Об этом омбудсмен написал на своем Telegram-канале, поведав историю борьбы двух ребят, твердости убеждений и смелости которых позавидуют многие совершеннолетние мужчины. В мае этого года подростки получили обвинения от Следственного комитета РФ в якобы подготовке диверсии на железной дороге: им грозило до 20 лет тюрьмы.

"Что касается личности Тиграна Оганесяна, то он неоднократно подвергался пыткам с применением тока. Когда ситуация получила огласку, Европарламент требовал отпустить ребят на контролируемую Украиной территорию – россияне их не отпустили", – обозначил Лубинец.

Он добавил, что смерть Тиграна и Никиты героическая и вызывает гордость за то, что среди молодого поколения украинцев есть такие мужественные, верные своим убеждениям ребята. Однако в то же время вся ситуация настолько ужасна, что вызывает непреодолимое желание мести.

"Просто переполняет ощущение низости, подлости и циничности по отношению к стране-террористу. Ведь о чем говорить, когда оккупанты могут позволить себе убивать несовершеннолетних? Убивать детей", – подчеркнул Лубинец, добавив, что Россия обязательно предстанет с ответом за свои зверства и военные преступления.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что после инцидента в Бердянске оккупанты в Мариуполе начали вести активную работу по разоблачению украинских партизан среди несовершеннолетних. Они проводят так называемые профилактические беседы и обыски в домах, где подростки живут со своими семьями.

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