Названа причина крушения самолета на Запорожье, который совершал технический рейс

Причиной крушения самолета Ан-26, выполнявшего технический рейс из Запорожья в Ужгород, стал туман и низкая высота полета. Воздушное судно зацепило высоковольтные линии электроопоры и упало.

Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской областной военной администрации в Telegram. Это произошло около 9 часов утра в районе Михайловки Запорожского района.

В ОВА отметили, что в результате аварии один человек погиб, двое получили ранения разной степени тяжести.

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Накануне член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский рассказал, что упавший самолет не имел отношения к Вооруженным силам Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вооруженные силы Украины 21 апреля двумя выстрелами уничтожили два вертолета российских оккупантов. А под Изюмом в Харьковской области был ликвидирован вражеский самолет Су-35.