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ВСУ двумя выстрелами уничтожили вражеские вертолеты Ка-52 и Ми-8. Видео

София Закревская
Война в Украине 2022
1 минута
9,7 т.
ВСУ двумя выстрелами уничтожили вражеские вертолеты Ка-52 и Ми-8. Видео

В четверг, 21 апреля, Вооруженные силы Украины сбили сразу два вертолета российских оккупантов. Для этого нашим защитникам понадобилось всего два выстрела.

Об этом в Telegram сообщил основатель и первый командир полка "Азов", лидер "Нацкорпуса" Андрей Белецкий. О судьбе российских летчиков пока нет информации (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Белецкий уточнил, что были уничтожены российское вертолеты Ка-52 та Ми-8.

"Мощная работа бойцов смежного с нашим Днепрянским отрядом ТрО", – написал он.

Вражеские вертолеты были сбиты из переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК). На кадрах видно, как "приземленные" борта оккупантов горят вдалеке.

Видео дня
Вертолеты сбили из ПЗРК.
ВСУ "приземлили" два вертолета оккупантов.

Видео содержит ненормативную лексику, 18+!

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские военнослужащие продолжают защищать небо над нашей страной. В течение 21 апреля им удалось уничтожить 15 воздушных целей российских оккупантов.