ВСУ двумя выстрелами уничтожили вражеские вертолеты Ка-52 и Ми-8. Видео

В четверг, 21 апреля, Вооруженные силы Украины сбили сразу два вертолета российских оккупантов. Для этого нашим защитникам понадобилось всего два выстрела.

Об этом в Telegram сообщил основатель и первый командир полка "Азов", лидер "Нацкорпуса" Андрей Белецкий. О судьбе российских летчиков пока нет информации (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Белецкий уточнил, что были уничтожены российское вертолеты Ка-52 та Ми-8.

"Мощная работа бойцов смежного с нашим Днепрянским отрядом ТрО", – написал он.

Вражеские вертолеты были сбиты из переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК). На кадрах видно, как "приземленные" борта оккупантов горят вдалеке.

Видео дня

Видео содержит ненормативную лексику, 18+!

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские военнослужащие продолжают защищать небо над нашей страной. В течение 21 апреля им удалось уничтожить 15 воздушных целей российских оккупантов.