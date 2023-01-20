Названа дата прощания с руководством МВД и экипажем вертолета, разбившегося в Броварах

Церемония прощания с министром внутренних дел Украины Денисом Монастырским и сотрудниками Министерства внутренних дел Украины, погибшими во время падения вертолета в Броварах Киевской области, назначена на субботу, 21 января. Ее проведут в Киеве в Национальном центре "Украинский дом".

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В этот же день в городе Нежин Черниговской области состоится прощание с личным составом Специального авиационного отряда. Место – вертолетная площадка №4 аэродрома, сообщила пресс-служба МВД 20 января.

В столице Украины прощание с представителями МВД, погибшими при исполнении служебных обязанностей, начнется в 11:00.

Напомним, что жертвами катастрофы 18 января стали:

– министр внутренних дел Украины Денис Монастырский;

– первый заместитель Монастырского Евгений Енин;

– государственный секретарь МВД Юрий Лубкович;

– заместитель руководителя Патронатной службы МВД Украины Татьяна Шутяк;

– начальник управления обеспечения защиты Департамента внутренней безопасности НПУ под полиции Михаил Павлушко;

– старший оперуполномоченный по особо важным делам Департамента внутренней безопасности НПУ Андрей Маринченко;

– ведущий инспектор Департамента коммуникации МВД Николай Анацкий.

Также погибли трое военных (церемония прощания с ними состоится в Нежине в 13:00):

– командиром воздушного судна – инструктор авиационной эскадрильи специального назначения Александр Василенко;

– пилот авиационной эскадрильи специального назначения Константин Коваленко;

– бортовой механик авиационной эскадрильи специального назначения прапорщика Иван Касьянов.

Всего катастрофа забрала жизни 14 человек, в том числе одного ребенка. Еще 25 получили ранения, среди них 11 несовершеннолетних.

Геликоптер ГСЧС Украины должен был доставить сотрудников МВД в одну из горячих точек. Над Броварами он потерпел крушение, упав на здание детского сада. Точные причины инцидента пока неизвестны, идет расследование. Следователи заявляли, что рассматривают разные версии того, что произошло с воздушным судом.

Как писал OBOZREVATEL:

– Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, что за считанные минуты до трагической авиакатастрофы Монастырский написал ему СМС. Сообщение касалось заседания Ставки верховного главнокомандующего (оно было запланировано на 18 января, но отменено из-за трагедии в Броварах).

– Чем запомнился украинцам глава МВД Монастырский, погибший в катастрофе в Броварах, читайте в материале по ссылке.

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