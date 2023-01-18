За день до гибели был с докладом у Зеленского: чем запомнился украинцам глава МВД Монастырский, погибший в катастрофе в Броварах

Утром 18 января Украину ошеломило известие о страшной трагедии: в пристоличном городке Бровары потерпел авиакатастрофу вертолет Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Вертолет упал прямо посреди города, между детским садом и многоэтажкой, известно о гибели 16 человек, трое из которых - дети.

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Во время крушения погибли находившиеся на борту вертолета представители высшего руководства Министерства внутренних дел Украины, среди них - министр внутренних дел Денис Монастырский. OBOZREVATEL выражает соболезнования семьям всех жертв катастрофы и напоминает, что известно о преждевременно погибшем в это утро главе министерства внутренних дел.

Денис Монастырский родился 12 июня 1980 в Хмельницком. Высшее образование будущий чиновник получал в Хмельницком университете управления и права. Обучение совмещал с выступлениями в команде КВН "Три толстяка".

После получения диплом, Монастырский получил степень кандидата юридических наук в Институте государства и права имени Корецкого НАН Украины.

Кроме украинского образования, Монастырский также стал выпускником программы "Общественные связи" и программы Консультативной миссии Европейского союза "Лидерство в управлении изменениями". В 2018 году также был участником международного курса по повышению квалификации "Полиция и общество", организованного Центром сотрудничества и развития МАВАШ, Министерством иностранных дел Израиля, и курсом "Государственное управление и лидерство в эпоху инноваций" от Национального университета Сингапура "Школа государственной политики Ли Куан Ю".

После завершения учебы в аспирантуре, будущий министр вернулся в свою "альма-матер": в течение определенного времени он преподавал в Хмельницком университете управления и права, возглавлял там отдел по законотворчеству и научным экспертизам научно-исследовательской части этого высшего учебного заведения. А также занимался научной деятельностью: Монастырский является автором или соавтором 25 научных публикаций, трех учебных пособий.

Успел поработать как юрист в нескольких крупных компаниях (Hillmont Partners, Global Ties KC, Лигал Консалтинг). Но в конце концов судьба привела Монастырского в политику.

Свое восхождение на политический олимп Украины Монастырский начал с должности помощника на общественных началах у народного депутата 8-го созыва Антона Геращенко.

Монастырского интересовала проблема реформирования правоохранительной и судебной систем в Украине. Он с 2015 года экспертом по этим вопросам в Общественной организации "Украинский институт будущего", а с декабря 2016 вошел в конкурсную комиссию по отбору руководства Государственного бюро расследований по квоте правительства, вступив в должность секретаря этой комиссии.

В то же время, важными для Монастырского были и вопросы украинской культуры и исторического наследия. Еще с 2006 года он являлся соучредителем и членом правления Подольского молодежного культурного объединения "В будущее через культуру", а также входил в Главный Совет Украинского общества охраны памятников истории и культуры.

Впрочем, заинтересованность деятельностью правоохранительной системы таки возобладала - и определила дальнейший политический путь Монастырского.

В 2019 году имя будущего министра как уже самостоятельного политического игрока прозвучало перед президентскими выборами 2019 года: он вошел в "команду Зеленского" как эксперт по реформированию правоохранительной системы.

Когда же Монастырский прошел в составе президентской партии "Слуга народа" в парламент (он был 19 в избирательном списке этой политической силы) - именно он возглавил Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

Согласно аналитике движения ЧЕСТНО по состоянию на 24 июля 2020 года Монастырский одним из нардепов, подавших больше всего законодательных инициатив. На его счету – около 70 проектов законов Украины, которые были поданы в Верховную Раду Украины. Активной законотворческой деятельностью он занимался вплоть до сложения с себя депутатских полномочий в связи с началом работы в правительстве.

16 июля 2021 года Денис Монастырский был назначен новым министром внутренних дел Украины, на посту он сменил многолетнего руководителя этого ведомства Арсена Авакова. Кандидатуру именно Монастырского на должность министра внутренних дел предложил президент Владимир Зеленский.

Несмотря на стремительную карьеру, в отличие от многих политиков Монастырский почти не "светился" в скандалах. Самыми страшными его грехом, судя по публикациям в СМИ, было то, что журналисты в январе 2020-го зафиксировали, как Монастырский проводил в ОПУ юриста и консультанта "95-го квартала" Сергея Нижнего, являвшегося спонсором предвыборной кампании Зеленского.

После начала полномасштабного вторжения министр внутренних дел сотрудничал с иностранными коллегами по поводу военных преступлений российских войск.

И приближением ответственности государства-агрессора за содеянное Монастырский занимался до самого конца своего земного пути: его последняя прижизненная фотография сделана во время вечерней встречи 17 января с президентом Украины Владимиром Зеленским: министр докладывал главе государства о последствиях российского теракта в Днепре 14 января.

Уже следующим утром Денис Монастырский погиб в результате авиакатастрофы на Киевщине.

Денис Монастырский был женат, вместе с женой он воспитывал двоих детей. Ему было 42 года.

Напомним, утром 18 января стало известно о падении вертолета в городе Бровары. Он упал вблизи детского сада и жилой многоэтажки. На месте крушения вспыхнул пожар. По последним данным, погибли 17 человек, среди них - дети.

Впоследствии стало известно, что вертолет принадлежал ГСЧС и что в нем летело высшее руководство МВД. Все находившиеся на борту погибли. Среди погибших сам Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович: они летели в командировку на Харьковщину.