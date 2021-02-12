Назван регион-рекордсмен Украины по жалобам о нарушении языкового закона

С 16 января по 11 февраля в Офис уполномоченного по защите государственного языка поступило 605 жалоб о нарушении языкового закона.

Больше всего – 276 – зафиксировано из Киева и Киевской области, сообщается на странице омбудсмена в Facebook.

В восточных и западных областях количество вероятных нарушений незначительное:

в Луганской – 7,

Николаевской – 6,

Донецкой – 4,

Тернопольской – 4,

Херсонской, Ривненской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Хмельницкой – по 2.

Больше всего обращений касаются отсутствия украинской версии сайтов о предоставлении услуг и интернет-магазинов – 281. На нарушение своих прав, препятствие и ограничение в пользовании государственным языком в сфере обслуживания пожаловались 126 человек. Из общего количества 53 обращения поступило из Киева.

Кроме того, на странице омбудсмена подчеркивается, что поступает информация об использовании негосударственного языка среди депутатов местных советов. Такие случаи зафиксированы в Николаеве, Одессе, Днепре, Запорожье.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 января вступила в силу статья 30 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которая обязывает сферу обслуживания перейти полностью на украинский.

После этого Украину накрыли скандалы из-за языкового закона. Некоторые недовольные швыряли мелочью в лицо другим, грубили и даже угрожали в соцсетях.

Депутаты от президентской партии "Слуга народа" захотели отменить штрафы за несоблюдение языкового законодательства. В Верховную Раду внесли несколько законопроектов.