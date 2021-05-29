Назад в детство: родители проверили готовность лагеря 'Дети Днепра' к летнему сезону

Почувствовать себя маленькими отдыхающими смогли родители на дне открытых дверей в лагере "Дети Днепра" 29 мая. Там взрослые осмотрели готовность заведения к открытию и прожили один насыщенный день, который обычно там проводят их дети.

Началось все как в лагерном распорядке: у входа отдыхающих встретили и познакомили с вожатыми, рассказали основные правила поведения на территории: на улице только в панамках, в помещении – в маске, для удобства ходить по двое. Обязательно родителей переодели в фирменную одежду лагеря и провели в столовую на обед. И после вкусной трапезы – отдых в корпусе.

Там вожатые показали родителям, где будут отдыхать их чада: справа комната девочек, а слева – мальчиков. В одной комнате по пять коек. Есть современные душевые, вдобавок ко всему перед входом в помещения – санитайзер.

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После отдыха – активные игры: фотоквест, встреча со скаутами, изучение правил дорожного движения, пополнения сил с помощью кислородной пенки и активные игры с преподавателями физкультуры.

Вязала узлы на скаутском кружке, а также бегала по территории лагеря в квесте и мама будущей отдыхающей Мария Билич: "Я будто вернулась в детство: провела детские годы (лето) в лагере рядом. Скажу, что насыщенно очень, я не хочу ехать назад. Сейчас вижу, что лагерь готов полностью к открытию. Моя дочь была здесь в 2019 году и ей до сих пор есть что вспомнить, я сама увидела, что на территории лагеря много зон досуга, а еще здесь все обустроено по правилам техники безопасности: в корпусе нет в комнатах детей розеток, гаджеты заряжаются в холле или в комнатах вожатых".

Маленьких отдыхающих будут принимать уже с понедельника – 31 мая начнется первая смена 2021 года.

"Мы хотели, чтобы родители почувствовали себя детьми и вдобавок проверили лагерь. Планируем провести 13 шестидневных заездов. В этом году очень большой спрос на отдых детей здесь", - подчеркнул заместитель директора КП "Оздоровление и отдых" Днепровского городского совета Денис Чепур.

За смену лагерь "Дети Днепра" принимает 300 детей от 8 до 15 лет. Подробнее по ссылке.