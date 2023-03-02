Навсегда останется 33: на Винничине похоронят защитника Украины, которого год считали пропавшим без вести. Фото

В Винницкой области похоронят 33-летнего Виталия Штонду, который погиб на Херсонщине 29 марта 2022 года. Защитника Украины год считали пропавшими без вести.

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Об этом сообщила пресс-служба Тульчинской районной государственной администрации. Штонда Виталий родился 9 июля 1989 в поселке городского типа Песчанка.

Когда российские оккупационные войска начали широкомасштабное вторжение, он без колебаний пошел защищать Украину.

Виталий был водителем огнеметного отделения огнеметного взвода роты радиационной, химической и биологической защиты.

29 марта 2022 года возле села Александровка Херсонской области состоялось сражение с врагом и с того периода защитник Украины считался без вести пропавшим.

Почти год семья жила надеждами и продолжала его поиск. Однако сегодня надежда на то, что Виталий жив, исчезла.

"Наш защитник возвращается на щите в родительский дом, где найдет свой последний покой на малой родине. Такая страшная цена мира и воли, цена приближения победы. Никакими словами не утолить жгучую боль и не залечить раны в душе", – отметили в райгосадминистрации.

Напомним, в боях с российскими оккупантами под Бахмутом погиб уроженец Закарпатья Иван Мезей. 34-летний воин с августа прошлого года защищал Украину в рядах славной 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

Также в боях с российскими оккупантами Донецкой области погиб уроженец Львовщины Роман Гресько. В мае ему должно было исполниться 49 лет.

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