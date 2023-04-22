'Навеки в строю!' В боях с оккупантами погиб Герой из Закарпатья. Фото

За покой и независимость отдал свою жизнь еще один защитник Украины. В боях с российскими оккупантами погиб Герой из Закарпатья Андрей Пида.

Видео дня

Об этом сообщает местное издание "Трибуна". Обстоятельства гибели Героя неизвестны.

"Жизнерадостный, всегда положительный Андрей Пида отдал жизнь за то, чтобы его родные Великоберезнянщина, Ужгородщина, Закарпатье никогда не испытали того горя и разрухи, что испытали области, которые были под оккупацией рашистской орды. Вечная память Герою!" – говорится в сообщении.

Побратим Пиды Андрей Дидун отметил, что имел честь служить с ним.

"Собратья, я до последнего надеялся, что информация не подтвердится. Имел честь, служить с Вами! Навеки в строю!" – написал он на своей странице в Facebook.

Напомним, защищая Украину от российского вторжения, 14 апреля упал в бою за Бахмут Александр Павлишин из Херсона. Он защищал Украину от агрессии РФ еще в 2014-15 годах, когда Москва начала полномасштабную войну – снова взял в руки оружие.

Защищая Украину от российских захватчиков, 13 апреля погиб уроженец города Люботин Харьковской области Александр Куценко. Свой последний бой 54-летний воин принял вблизи поселка Опитное Донецкой области.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– На фронте погиб военный медик Роман Бабич. Герой был родом из села Чуньков Черновицкой области.

– В Бахмуте погиб отец троих детей, который, не колеблясь, встал на защиту Украины. 36-летний Вадим Закалист был родом из Харьковской области.