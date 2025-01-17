Нацполиция проводит более 200 обысков по делам о незаконном пересечении границы военнообязанными. Фото

Украинские правоохранители показали еще ряд кадров с масштабной спецоперации по перекрытию каналов незаконного вывоза военнообязанных мужчин за границу во время военного положения. В настоящее время проводятся более двухсот обысков в делах относительно организаторов и уклонистов.

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Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции. Там подчеркнули, что подробности будут обнародованы уже после завершения следственных действий.

Отмечается, что полицейские при процессуальном руководстве Офиса генпрокурора приступили к проведению обысков на территории 19 регионов Украины у лиц, причастных к незаконным сделкам.

В общем продолжается более 200 обысков по делам о незаконном пересечении границы военнообязанными.

"Указанные правонарушения совершаются путем совершения мошенничеств, подделки документов, несанкционированного вмешательства в работу электронных реестров и подкупа должностных лиц", – говорится в сообщении.

Правоохранители опубликовали пример одного из объявлений о незаконном выезде за границу, опубликованном в Telegram-канале, созданном еще весной 2022 года. Согласно ему, организаторы предлагали своим клиентам-военнообязанным за $2500 "провести их через границу за руку" или даже "добавить еще одного-двух детей" по цене $4000 "за каждого следующего".

Ранее в Нацполиции сообщали о проведении более 600 одновременных обысков в рамках спецоперации по перекрытию каналов вывоза военнообязанных за границу. Там подчеркнули, что речь идет только о первом этапе, в рамках которого разоблачают и организаторов, и участников групп, помогающих мужчинам призывного возраста пересечь границу в обход официальных пунктов пропуска.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве будут судить мужчину по подозрению в организации незаконной схемы пересечения границы для мужчин. Он за $10 тыс. предлагал им поступить на очную форму обучения в вуз в Польше, в частности обещал помочь "клиенту" успешно сдать экзамены онлайн.

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