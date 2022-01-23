Нацполиция поставила точку в истории с 'утечкой' данных украинцев в Дії

Информация о продаже персональных данных граждан Украины, загруженные в приложение Дія, является ничем иным, как элементом гибридной войны, которую ведут против нашей страны российские спецслужбы. Единственная цель распространения таких выдумок – дестабилизация и разлад в украинском обществе.

Об этом заявили представители Национальной полиции на официальном сайте. Объявление, которое было опубликовано на интернет-платформах сразу послужило причиной для беспокойств пользователей приложения Минцифры.

"Появление такого объявления сразу начали связывать с кибератакой на государственные веб-ресурсы, состоявшейся в ночь с 13 на 14 января. Впрочем, информация о взломе Дії не соответствует действительности", – заверили правоохранители.

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Также они подчеркнули, что киберполиция, СБУ и сотрудники Госспецсвязи объединились с международными специалистами для выявления совершенной атаки на государственные сайты, что стало резонансным преступлением, вышедшим за пределы Украины. Вместе они мониторят объявления, где пользователи интернета предлагают покупать базы данных украинских граждан.

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