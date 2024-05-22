Нацгвардии хотят разрешить применять электрошокеры для принудительной остановки авто: в каких случаях

Военнослужащих Национальной гвардии наделят правом применять средства принудительной остановки автомобиля. Одними из таких орудий будут электрошокеры.

Об этом говорится в соответствующем законопроекте, опубликованном на сайте парламента. Эта мера будет применяться к там водителям, которые не выполнили законные требования военнослужащего или пытались избежать прохождения контроля на КПП.

Одними из инициаторов данного законопроекта есть "слуги народа" Максим Павлюк и Максим Бужанский. Отмечается, что 22 мая 2024 года парламент одобрил в первом чтении законопроект о внесении изменений в Закон "О Национальной гвардии Украины" об усовершенствовании правовых основ применения мер принуждения военнослужащими Нацгвардии №10311.

Целью документа является урегулирование вопросов, связанных с применением военнослужащими Национальной гвардии принудительных мер, в частности физического воздействия, специальных средств, оружия, вооружения и боевой техники. Следует добавить, что Нацгвардия и сейчас имеет право принимать определенные принудительные меры, однако для этого достаточно четко описаны условия. С принятием этого документа они применения значительно упрощаются.

В законопроекте представлен конкретный перечень специальных средств (наручники, сетки для связывания, защитные барьеры, турникеты, резиновые и пластиковые дубинки, электрошоковые устройства контактного и контактно-дистанционного действия, средства принудительной остановки транспортного средства, гранаты и боеприпасы светозвукового действия. , бронемашины без установленного на них штатного вооружения и другие специальные (специализированные) транспортные средства, беспилотные воздушные суда, средства радиоэлектронного противодействия) и случаи их применения личным составом Нацигвардии.

В частности, в ст. 15 Закона предлагается урегулировать, что военнослужащие Нацгвардии при исполнении полномочий уполномочены использовать и применять следующие меры:

– Физическое влияние.

– Специальные средства.

– Оружие, вооружение и боевую технику.

– Вооружение воздушных судов.

Военнослужащие Нацгвардии вправе применять физическое влияние для:

– Обеспечение личной безопасности и/или безопасности других лиц.

– Прекращение правонарушения.

– Задержание лица, совершившего правонарушение

В частности, военнослужащие имеют право использовать и применять средства ограничения подвижности (наручники, сетки для связывания и т.п.):

- Во время задержания лица, совершившего правонарушение.

– При доставке задержанного в уполномоченные государственные органы, в случае его отказа идти под охраной.

– К лицу, которое подозревается в совершении уголовного правонарушения и сопротивляется военнослужащему или пытается сбежать.

– Если лицо своими опасными действиями может причинить вред себе или другим лицам.

Также они могут использовать средства принудительной остановки транспортного средства:

– Для принудительной остановки транспортного средства, водитель которого не выполнил законные распоряжения (требования) военнослужащего и/или пытается избежать прохождения контроля на контрольно-пропускном пункте охраняемого Национальной гвардией объекта, нарушает установленный пропускной режим, игнорирует требования дорожных и/или других информационных знаков, светофоров и/или других световых сигналов по остановке транспортного средства.

– Если действия водителя транспортного средства создают угрозу жизни и здоровью военнослужащего и/или других лиц.

– Для задержания лиц, совершивших уголовное правонарушение и пытающихся скрыться на транспортном средстве.

Применение мер принуждения запрещено для такой категории граждан:

– К женщинам с явными признаками беременности, пожилым людям, лицам с выраженными признаками инвалидности.

– К малолетним лицам, кроме случаев совершения такими лицами группового и/или вооруженного нападения или сопротивления или если есть непосредственная угроза жизни или здоровью военнослужащего и/или другого лица, если отразить такое нападение, сопротивление или устранить угрозу другими способами и средствами невозможно.

– В помещениях и на земельных участках, принадлежащих или закрепленных за дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями иностранных государств в Украине, кроме случаев, когда от главы дипломатического или иного соответствующего представительства (организации) поступит официальными каналами письменная просьба (согласие) применить меры принуждения против правонарушителей .

Как писал OBOZ.UA, 18 мая Министерство обороны запустило мобильное приложение "Резерв+". В нем военнообязанные в возрасте 18-60 лет могут онлайн обновить свои данные, после чего получат в приложении информацию из реестра "Оберег" о себе.

В Министерстве обороны также призвали невоеннообязанных украинцев не загружать указанное мобильное приложение. Это приводит к чрезмерной нагрузке на систему и как следствие – сбоям.

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